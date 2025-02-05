Юра Борисов поделился планами на предстоящий «Оскар»

Актер Юра Борисов, номинированный на "Оскар" за роль второго плана в фильме американского режиссера Шона Бэйкера "Анора", сообщил ТАСС, что сейчас не строит планы насчет предстоящей 2 марта церемонии вручения премии.

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« Я с е й ч а с п о к а н а х о ж у с ь з д е с ь , п о к а д а л ь ш е н и ч е г о н е п л а н и р у ю » , — с к а з а л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а н а с в е т с к о й п р е м ь е р е ф и л ь м а " П р о р о к . И с т о р и я А л е к с а н д р а П у ш к и н а " , о т в е ч а я н а в о п р о с о п л а н а х п о с е т и т ь ц е р е м о н и ю в р у ч е н и я п р е м и и " О с к а р " .

Российская премьера картины "Пророк. История Александра Пушкина" с Борисовым в главной роли состоялась в Михайловском театре 3 февраля. Представить фильм в Санкт-Петербурге приехала большая часть творческой команды, работавшей над проектом. Для режиссера Феликса Умарова эта картина стала дебютной.

23 января российский актер Юра Борисов за работу в фильме "Анора" был номинирован на кинопремию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Он стал первым актером из РФ, получившим номинацию на "Оскар". Церемония вручения призов Американской киноакадемии запланирована на 2 марта. Вместе с Борисовым за награду в категории "Лучшая мужская роль второго плана" поборются Киран Калкин, сыгравший в фильме "Настоящая боль" (A Real Pain, 2024), Эдвард Нортон за роль в картине "Боб Дилан: Никому не известный" (A Complete Unknown, 2024), Гай Пирс за роль в "Бруталисте" (The Brutalist, 2024), Джереми Стронг за ленту "Ученик. Восхождение Трампа" (The Apprentice, 2024).

Ранее Борисов был номинирован за работу в "Аноре" на премию Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) и боролся за "Золотой глобус" в категории лучшая мужская роль второго плана.