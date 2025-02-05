Юра Борисов поделился планами на предстоящий «Оскар»

Юра Борисов пока не строит планы насчет церемонии вручения "Оскара"
Актер Юра Борисов, номинированный на "Оскар" за роль второго плана в фильме американского режиссера Шона Бэйкера "Анора", сообщил ТАСС, что сейчас не строит планы насчет предстоящей 2 марта церемонии вручения премии.
«Я сейчас пока нахожусь здесь, пока дальше ничего не планирую», — сказал собеседник агентства на светской премьере фильма "Пророк. История Александра Пушкина", отвечая на вопрос о планах посетить церемонию вручения премии "Оскар".
Российская премьера картины "Пророк. История Александра Пушкина" с Борисовым в главной роли состоялась в Михайловском театре 3 февраля. Представить фильм в Санкт-Петербурге приехала большая часть творческой команды, работавшей над проектом. Для режиссера Феликса Умарова эта картина стала дебютной.
23 января российский актер Юра Борисов за работу в фильме "Анора" был номинирован на кинопремию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Он стал первым актером из РФ, получившим номинацию на "Оскар". Церемония вручения призов Американской киноакадемии запланирована на 2 марта. Вместе с Борисовым за награду в категории "Лучшая мужская роль второго плана" поборются Киран Калкин, сыгравший в фильме "Настоящая боль" (A Real Pain, 2024), Эдвард Нортон за роль в картине "Боб Дилан: Никому не известный" (A Complete Unknown, 2024), Гай Пирс за роль в "Бруталисте" (The Brutalist, 2024), Джереми Стронг за ленту "Ученик. Восхождение Трампа" (The Apprentice, 2024).
Ранее Борисов был номинирован за работу в "Аноре" на премию Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) и боролся за "Золотой глобус" в категории лучшая мужская роль второго плана.