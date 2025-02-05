«Сыграла проститутку в 12 лет». Шилдс присоединилась к TikTok-тренду о травмах

Американская актриса Брук Шилдс присоединилась к TikTok-тренду «Ты такой смешной», в рамках которого участники в основном рассказывают о своем травматическом опыте.

59-летняя звезда поиронизировала над своей ролью в фильме «Прелестное дитя».

« Т ы т а к а я с м е ш н а я ! » С п а с и б о ! Я с ы г р а л а п р о с т и т у т к у , к о г д а м н е т о л ь к о и с п о л н и л о с ь 1 2 л е т » , — п о д п и с а л а о н а в и д е о , в к о т о р о м с т р о и т з а б а в н ы е р о ж и ц ы .

В 14 лет Шилдс также сыграла в фильме «Голубая лагуна», по сюжету которого ее героиня и ее двоюродный брат попадают после кораблекрушения на необитаемый остров и влюбляются друг в друга.

© Газета.Ru

Вирусный тренд «Ты такой смешной» опирается на концепцию, согласно которой преодоление трудностей в жизни делает человека более склонным к юмору. Во всех видео есть текст «Ты такой смешной», после которого автор пишет «спасибо» и делится воспоминаниями о неловком, драматичном или нелепом случае. Авторы роликов под хэштегом #youresofunny рассказывают про домашнее насилие, психологические травмы, нанесенные родителями, проблемы с законом и другое.

Накануне Брук Шилдс заявила, что заслужила признаки старения на лице.