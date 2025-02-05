Почему Лиам Нисон отказался от роли во «Властелине колец»

Лиам Нисон, 72-летний ирландский актер, звезда боевиков, отказался от роли во "Властелине колец". Причем, как характеризует ситуацию The Mirror, по "странной" причине.

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Изначально Питер Джексон, автор трилогии, ставшей эталоном кинофэнтези, видел Нисона в роли Боромира, одного из центральных персонажей "Властелина колец" Толкина. Но Нисон предложение отклонил. И образ отошел к Шону Бину. Который, впрочем, с ролью справился блестяще.

Причина же, названная изданием, действительно выглядит странновато: в 1999-м артист появился в роли джедая Квай-Гон Джинна в "Скрытой угрозе", Эпизоде I "Звездных войн", и далее "не хотел изображать еще одного героя, который рано погибнет в рамках франшизы".

Квай-Гон действительно погибает - на Татуине во время сражения с темным владыкой ситхов Дартом Молом. Его тело по обычаю джедаев кремировали.

При этом стоит отметить, что благодаря изрядной продвинутости во владении Силой Квай-Гон стал первым джедаем, который стал контактировать с мировыми живых из мира мертвых.

Соответственно, пояснения Нисона оказались несколько оторваны от мифологии звездной франшизы. Тем более, что актер далее неоднократно все равно к ней возвращался - на озвучку.

Меж тем образ Боромира стал для Бина знаковым, наряду с образом Неда Старка из "Игры престолов".

К слову, Боромира очень хотел сыграть Брюс Уиллис, но доподлинно неизвестно, проходил ли он пробы.