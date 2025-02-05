Умер актер Джин Бардж

На 99-м году жизни в Чикаго скончался Джин "Daddy G" Бардж, американский музыкант, саксофонист, актер, композитор и продюсер, аранжировщик.

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О кончине легенды сообщает Chicago Sun-Times со ссылкой на дочь артиста. Она подчеркнула, что Джин продолжал выступать до 92 лет. Музыкант скончался во сне, причины смерти - естественные, старость.

Бардж родился в Норфолке, Виргиния. За карьеру записывался и гастролировал с десятками звезд - от Rolling Stones до Бо Диддли. В 1970-х начал сниматься: "Кодекс молчания" с Чаком Норрисом, "Над законом" и "В осаде" со Стивеном Сигалом, "Доставить по назначению" с Хэкменом и Хёрдом, "Беглец" с Харрисоном Фордом, "Цепная реакция" с Ривзом и Фриманом, "Спасатель" с Костнером. Кроме того музыка Джина с 1960-х активно звучит в саундтреках, например - в "Докторе Хаусе".