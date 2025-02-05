Сергей Баталов рассказал о съемках в «Злом городе»

Актер Сергей Баталов рассказал об участии в фильме «Злой город». Звезда признался, что снимался в кольчуге при морозе и выполнял сложные трюки. Но были и каскадеры. Об этом сообщает «Жизнь».

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Режиссер Константин Буслов снял историческую ленту с участием звезд кино. 67-летний Баталов исполнил роль епископа, который берет оружие и идет защищать свой дом.

« С т о л ь к о о д е я н и й у е п и с к о п а , с л о ж н о п е р е ч и с л и т ь … Н о з а т о м н е б ы л о т е п л о . Д е л о в т о м , ч т о в о в р е м я с ъ е м о к б ы л о о ч е н ь х о л о д н о в Т в е р с к о й о б л а с т и , с т о я л м о р о з п о д 3 0 г р а д у с о в » , – п о д е л и л с я а к т е р .

Мужчина признался, что участвовал в батальных сценах. Несмотря на каскадеров, некоторые действия приходилось выполнять самому.

« У н а с б ы л и к а с к а д е р ы , н о п р и х о д и л о с ь и с а м о м у б и т ь с я н а м е ч а х , а м н е у ж е н е 1 6 л е т . Я д у м а л , ч е с т н о г о в о р я , ч т о н е в ы д е р ж у ф и з и ч е с к и , н о с п р а в и л с я . С л а в а Б о г у , я у ж е с н и м а л с я в п о д о б н ы х ф и л ь м а х , д р а л с я н а с а б л я х , п о э т о м у о п ы т у м е н я б ы л » , – р а с с к а з а л з в е з д а .

Сергей отметил, что мечи были тяжелые, но все справились. Обошлось без травм.

« У м е н я б ы л и н е т а к и е у ж и с е р ь е з н ы е б о и , п о э т о м у , н е т . В о о б щ е , с е р ь е з н ы х п о в р е ж д е н и й н е б ы л о н и у к о г о , х о т я с к о р а я д е ж у р и л а . В с я к о е м о ж е т б ы т ь » , – д о б а в и л а р т и с т .

Ранее актер Алексей Гуськов рассказал о сложных съемках на холоде в «Злом городе».