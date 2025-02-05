Игорь Матвиенко рассказал о своем дебюте в кино

Композитор Игорь Матвиенко рассказал о своей роли композитора Петра Чайковского в сериале Анны Матисон «Плевако». Его цитируют «Известия».

© РИА Новости

По словам Матвиенко, он договорился с продюсером и исполнителем главной роли в сериале Сергеем Безруковым об обмене — Безруков спел в конкурсе «АвторА!», в котором Матвиенко дает шанс начинающим авторам, а композитор сыграл в «Плевако».

По сюжету супруга адвоката Плевако Мария (Мария Смольникова) договаривается с Чайковским, чтобы тот прослушал сына-пианиста.

« Я у ж а с н ы й Ч а й к о в с к и й . Я в о о б щ е н е П е т р И л ь и ч . П о х а р а к т е р у я , с к о р е е , М у с о р г с к и й » , — с к а з а л М а т в и е н к о , п о ш у т и в , ч т о н е в ы п и л с т о л ь к о , с к о л ь к о М у с о р г с к и й .

Матвиенко заявил, что очень волновался на съемках, но Смольникова помогла ему. Сериал он так и не смотрел и в своем дебюте разочаровался.

« Н у , н е м о е э т о , к и н о . Н и к о г д а б о л ь ш е » , — з а я в и л М а т в и е н к о .

Накануне на сервисе Premier начался показ юридической драмы «Плевако» по мотивам биографии талантливого адвоката Федора Плевако, за которым в Российской империи закрепилась слава «московского златоуста». В сериале, созданном при поддержке Института развития интернета, героя назвали Николаем Федоровичем.