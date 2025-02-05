Композитор Матвиенко волновался на съемках в роли Чайковского в сериале «Плевако»

Композитор Игорь Матвиенко рассказал о своей роли композитора Петра Чайковского в сериале Анны Матисон «Плевако». Его цитируют «Известия».

Игорь Матвиенко рассказал о своем дебюте в кино
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По словам Матвиенко, он договорился с продюсером и исполнителем главной роли в сериале Сергеем Безруковым об обмене — Безруков спел в конкурсе «АвторА!», в котором Матвиенко дает шанс начинающим авторам, а композитор сыграл в «Плевако».

По сюжету супруга адвоката Плевако Мария (Мария Смольникова) договаривается с Чайковским, чтобы тот прослушал сына-пианиста.

«Я ужасный Чайковский. Я вообще не Петр Ильич. По характеру я, скорее, Мусоргский», сказал Матвиенко, пошутив, что не выпил столько, сколько Мусоргский.

Матвиенко заявил, что очень волновался на съемках, но Смольникова помогла ему. Сериал он так и не смотрел и в своем дебюте разочаровался.

«Ну, не мое это, кино. Никогда больше», заявил Матвиенко.

Накануне на сервисе Premier начался показ юридической драмы «Плевако» по мотивам биографии талантливого адвоката Федора Плевако, за которым в Российской империи закрепилась слава «московского златоуста». В сериале, созданном при поддержке Института развития интернета, героя назвали Николаем Федоровичем.