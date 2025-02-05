Барбара де Рехиль рассказала, в каком русском фильме хотела бы сняться

Барбара де Рехиль: Хочу сыграть в русском боевике
Популярная мексиканская актриса Барбара де Рехиль сыграла медсестру в новой российской комедии «Василий». Это картина о том, как простой учитель ОБЖ попадает в передрягу с мексиканским картелем. «Вечерняя Москва» пообщалась с артисткой.
— Барбара, как вам Москва?
— Москва — очень красивый город! Я уже успела прогуляться по окрестностям и побывала на Красной площади. Особенно мне понравилось в Большом театре, мы сходили на спектакль «Дон Кихот».
— Как вы получили роль в комедии «Василий»?
— Я проходила кастинг на роль Бониты еще в Мексике. Прошла пробы на испанском языке. Когда я уже собираясь уходить, то Дима (режиссер Дмитрий Литвиненко. — «ВМ») попросил меня сыграть еще раз, но уже на русском. Но я не испугалась, хотя и понимала, что мой русский оставляет желать лучшего.
— Тяжело ли дался русский язык для этой роли?
— Нелегко. У меня постоянно болела голова — я возвращалась домой с мигренью. Было довольно трудно переключаться между тремя языками: съемки проходили на русском, общение с Сашей (Александром Петровым, исполнившим главную роль. — «ВМ») — на английском, а думала я на испанском. Из-за этого на съемках иногда чувствовала сильное перенапряжение.
— Есть ли у вас схожие черты характера с вашей героиней Бонитой?
— Она сильная женщина, такая, как и я, а еще прямолинейная, всегда говорит то, что думает. Бонита эмоциональна и хочет чувствовать себя любимой. Хотя есть одно «но»: я никогда не позволила бы своей дочери брать в руки оружие, что разрешила Бонита своим детям.
— Такое ощущение, что ваша героиня Бонита хороший стрелок, а вы?
— Просто я умею обращаться с оружием. Честно говоря, могу зарядить его, прицелиться и выстрелить всего за две секунды. Я полностью контролирую этот процесс. Мне даже нравится это занятие. А стрелять я научилась на съемках сериала «Росарио Тихерас». Там моя героиня — наемный убийца, и она постоянно использует оружие.
— Случались ли у вас какие-то курьезные ситуации на съемках?
— Конечно! Особенно запомнилось то, как проходили съемки в мексиканском городе Веракрусе, на пляже Чачалакас, практически в пустыне. Стояла ужасная жара, в туалет мы добирались на квадроцикле. Это было то еще шоу. Дима весь сгорел от солнца, а я привыкла уже к такой погоде…
— Планируете еще сниматься в России?
— Безусловно. Очень хочу продолжить работать здесь и сниматься в русских проектах. Я влюблена в ваш кинематограф. Мне безумно нравится, как здесь снимают фильмы, нравятся сюжеты. Мне бы очень хотелось сняться в местном боевике.
— Наш юмор отличается от мексиканского?
— Как оказалось, не отличается, что меня очень удивило. Мы с вами похоже шутим. На самом деле с Димой и Сашей меня сблизил юмор. Мне вот, например, нравится черный юмор. Сашу и Диму я учила нецензурным словам. Мы очень веселились.
— Есть ли у вас перед съемками какие-то ритуалы, которые вы делаете, чтобы все прошло хорошо?
— Особых ритуалов у меня нет, даже несмотря на то, что в последнее время я часто переживаю. Так как в Мексике я просто Барбара де Рехиль, то спокойно прихожу на премьеру. Здесь все совсем по-другому. Даже платье на премьеру я выбираю сама, без помощи дизайнеров, да и макияж делаю самостоятельно.
ДОСЬЕ
Барбара де Рехиль родилась 5 июня 1987 года в Мехико. Дебютировала на телевидении, исполнив роль юриста в сериале «В глубине души» 2011 года. А вот популярность ей принесла роль в драме «Росарио Тихерас», мексиканской адаптации одноименного колумбийского экшентриллера. Барбара замужем за адвокатом Фернандо Шенвальда. Воспитывает дочь.