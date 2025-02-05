Барбара де Рехиль рассказала, в каком русском фильме хотела бы сняться

Популярная мексиканская актриса Барбара де Рехиль сыграла медсестру в новой российской комедии «Василий». Это картина о том, как простой учитель ОБЖ попадает в передрягу с мексиканским картелем. «Вечерняя Москва» пообщалась с артисткой.

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— Барбара, как вам Москва?

— М о с к в а — о ч е н ь к р а с и в ы й г о р о д ! Я у ж е у с п е л а п р о г у л я т ь с я п о о к р е с т н о с т я м и п о б ы в а л а н а К р а с н о й п л о щ а д и . О с о б е н н о м н е п о н р а в и л о с ь в Б о л ь ш о м т е а т р е , м ы с х о д и л и н а с п е к т а к л ь «Дон Кихот».

— Как вы получили роль в комедии «Василий»?

— Я п р о х о д и л а к а с т и н г н а р о л ь Б о н и т ы е щ е в М е к с и к е . П р о ш л а п р о б ы н а и с п а н с к о м я з ы к е . К о г д а я у ж е с о б и р а я с ь у х о д и т ь , т о Д и м а ( р е ж и с с е р Дмитрий Литвиненко. — «ВМ») попросил меня сыграть еще раз, но уже на русском. Но я не испугалась, хотя и понимала, что мой русский оставляет желать лучшего.

— Тяжело ли дался русский язык для этой роли?

— Н е л е г к о . У м е н я п о с т о я н н о б о л е л а г о л о в а — я в о з в р а щ а л а с ь д о м о й с м и г р е н ь ю . Б ы л о д о в о л ь н о т р у д н о п е р е к л ю ч а т ь с я м е ж д у т р е м я я з ы к а м и : с ъ е м к и п р о х о д и л и н а р у с с к о м , о б щ е н и е с С а ш е й (Александром Петровым, исполнившим главную роль. — «ВМ») — на английском, а думала я на испанском. Из-за этого на съемках иногда чувствовала сильное перенапряжение.

— Есть ли у вас схожие черты характера с вашей героиней Бонитой?

— О н а с и л ь н а я ж е н щ и н а , т а к а я , к а к и я , а е щ е п р я м о л и н е й н а я , в с е г д а г о в о р и т т о , ч т о д у м а е т . Б о н и т а э м о ц и о н а л ь н а и х о ч е т ч у в с т в о в а т ь с е б я л ю б и м о й . Х о т я е с т ь о д н о « н о » : я н и к о г д а н е п о з в о л и л а б ы с в о е й д о ч е р и б р а т ь в р у к и о р у ж и е , ч т о р а з р е ш и л а Б о н и т а с в о и м д е т я м .

— Такое ощущение, что ваша героиня Бонита хороший стрелок, а вы?

— П р о с т о я у м е ю о б р а щ а т ь с я с о р у ж и е м . Ч е с т н о г о в о р я , м о г у з а р я д и т ь е г о , п р и ц е л и т ь с я и в ы с т р е л и т ь в с е г о з а д в е с е к у н д ы . Я п о л н о с т ь ю к о н т р о л и р у ю э т о т п р о ц е с с . М н е д а ж е н р а в и т с я э т о з а н я т и е . А с т р е л я т ь я н а у ч и л а с ь н а с ъ е м к а х с е р и а л а « Р о с а р и о Т и х е р а с » . Т а м м о я г е р о и н я — н а е м н ы й у б и й ц а , и о н а п о с т о я н н о и с п о л ь з у е т о р у ж и е .

— Случались ли у вас какие-то курьезные ситуации на съемках?

— К о н е ч н о ! О с о б е н н о з а п о м н и л о с ь т о , к а к п р о х о д и л и с ъ е м к и в м е к с и к а н с к о м г о р о д е В е р а к р у с е , н а п л я ж е Ч а ч а л а к а с , п р а к т и ч е с к и в п у с т ы н е . С т о я л а у ж а с н а я ж а р а , в т у а л е т м ы д о б и р а л и с ь н а к в а д р о ц и к л е . Э т о б ы л о т о е щ е ш о у . Д и м а в е с ь с г о р е л о т с о л н ц а , а я п р и в ы к л а у ж е к т а к о й п о г о д е …

— Планируете еще сниматься в России?

— Б е з у с л о в н о . О ч е н ь х о ч у п р о д о л ж и т ь р а б о т а т ь з д е с ь и с н и м а т ь с я в р у с с к и х п р о е к т а х . Я в л ю б л е н а в в а ш к и н е м а т о г р а ф . М н е б е з у м н о н р а в и т с я , к а к з д е с ь с н и м а ю т ф и л ь м ы , н р а в я т с я с ю ж е т ы . М н е б ы о ч е н ь х о т е л о с ь с н я т ь с я в м е с т н о м б о е в и к е .

— Наш юмор отличается от мексиканского?

— К а к о к а з а л о с ь , н е о т л и ч а е т с я , ч т о м е н я о ч е н ь у д и в и л о . М ы с в а м и п о х о ж е ш у т и м . Н а с а м о м д е л е с Д и м о й и С а ш е й м е н я с б л и з и л ю м о р . М н е в о т , н а п р и м е р , н р а в и т с я ч е р н ы й ю м о р . С а ш у и Д и м у я у ч и л а н е ц е н з у р н ы м с л о в а м . М ы о ч е н ь в е с е л и л и с ь .

— Есть ли у вас перед съемками какие-то ритуалы, которые вы делаете, чтобы все прошло хорошо?

— О с о б ы х р и т у а л о в у м е н я н е т , д а ж е н е с м о т р я н а т о , ч т о в п о с л е д н е е в р е м я я ч а с т о п е р е ж и в а ю . Т а к к а к в М е к с и к е я п р о с т о Б а р б а р а д е Р е х и л ь , т о с п о к о й н о п р и х о ж у н а п р е м ь е р у . З д е с ь в с е с о в с е м п о - д р у г о м у . Д а ж е п л а т ь е н а п р е м ь е р у я в ы б и р а ю с а м а , б е з п о м о щ и д и з а й н е р о в , д а и м а к и я ж д е л а ю с а м о с т о я т е л ь н о .

ДОСЬЕ

Барбара де Рехиль родилась 5 июня 1987 года в Мехико. Дебютировала на телевидении, исполнив роль юриста в сериале «В глубине души» 2011 года. А вот популярность ей принесла роль в драме «Росарио Тихерас», мексиканской адаптации одноименного колумбийского экшентриллера. Барбара замужем за адвокатом Фернандо Шенвальда. Воспитывает дочь.