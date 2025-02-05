В кино часто бывает сложно определить настоящий рост актеров. Камера и ракурсы – все это помогает создать иллюзию внушительного роста. Поэтому зрители могут удивиться, узнав, что некоторые звезды Голливуда гораздо ниже, чем кажется на экране.

Один из самых известных примеров – Том Круз. На экране он всегда выглядит героически, исполняя сложные трюки в «Миссии невыполнима» или играя отважных персонажей в боевиках. Однако рост актера – всего 170 см, что ниже среднего даже для мужчин в Голливуде.

Легенда кинематографа, прославившийся ролями в «Крестном отце» и «Лице со шрамом», Аль Пачино тоже не отличается высоким ростом – всего 167 см. Однако харизма и актерское мастерство сделали его одним из самых влиятельных актеров в истории кино.

Актеры, которые ушли из кино в другие профессии

Дэниел Рэдклифф, исполнитель роли Гарри Поттера, тоже оказался среди самых низких актеров Голливуда. Его рост – 165 см, что не мешает ему активно сниматься в разных жанрах, от триллеров до комедий.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @macsimens.