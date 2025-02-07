Актриса Екатерина Гусева заявила, что работает не ради денег. Об этом сообщает «Теленеделя».

© Passion.ru

48-летняя актриса Екатерина Гусева, известная своей ролью в сериале «Бригада», высказалась о работе. По словам знаменитости, она часто отказывается от некоторых ролей.

« И з - з а д е н е г н е р а б о т а ю и н и к о г д а н е р а б о т а л а . Н и к о г о н е о с у ж д а ю , п о н и м а ю , о с о б е н н о м у ж ч и н - а к т е р о в , к о т о р ы м с е м ь ю к о р м и т ь , н о у м е н я н и к о г д а н е б ы л в п р и о р и т е т е з а р а б о т о к » , — з а я в и л а о н а .

Гусева также рассказала, что с большой избирательностью подходит к театральным постановкам, которые она посещает.

« Ч т о к а с а е т с я т е а т р а в ц е л о м , я р е д к и й г о с т ь в з р и т е л ь н о м з а л е , п р о с т о п о т о м у , ч т о б о ю с ь р а з о ч а р о в а н и й , „ п о т е р я н н ы х в е ч е р о в “ , п о э т о м у х о ж у о ч е н ь в ы б о р о ч н о , п о р е к о м е н д а ц и и » , — о б ъ я с н и л а о н а .

При этом дети актрисы не собираются идти по стопам матери.

« С ы н м о й с н и м а л с я в к и н о и с к а з а л м н е т а к у ю ф р а з у : „ Н у ж н о б ы т ь о д е р ж и м ы м э т о й п р о ф е с с и е й , ч т о б ы е е в ы н е с т и “ . О н в ы б р а л д л я с е б я д р у г у ю » , — д о б а в и л а Гусева.

Ранее мы писали о том, что 48-летняя актриса из «Бригады» Екатерина Гусева снялась без макияжа в самолете.