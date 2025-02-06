Как Анна Снаткина стала заслуженной артисткой России

41-летняя актриса Анна Снаткина стала заслуженной артисткой России, указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Кто помог ей получить это звание, что оно дает и почему обладательницы таких регалий сейчас гораздо моложе, чем в советское время, — в материале NEWS.ru.

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За что присваивают звание заслуженного артиста

Киновед и актер Александр Шпагин напомнил NEWS.ru, что согласно официальному положению звание заслуженного артиста России присваивается артистам за профессиональные заслуги: за создание высокохудожественных образов, спектаклей, кино- и телефильмов, получивших широкое признание общественности и профессионального сообщества.

« Т а к ж е о б я з а т е л ь н о а к т и в н о е у ч а с т и е а р т и с т а в с о ц и а л ь н о з н а ч и м ы х к о н ц е р т а х , с п е к т а к л я х и д р у г и х к у л ь т у р н ы х м е р о п р и я т и я х н а т е р р и т о р и и Р о с с и и и з а е е п р е д е л а м и . Э т и м е р о п р и я т и я д о л ж н ы б ы т ь с в я з а н ы с н р а в с т в е н н ы м в о с п и т а н и е м п о д р а с т а ю щ е г о п о к о л е н и я . А е щ е с п о п у л я р и з а ц и е й р о с с и й с к о й к у л ь т у р ы и о с у щ е с т в л е н и е м б л а г о т в о р и т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и » , — д о б а в и л э к с п е р т .

Он напомнил, что звание может быть присвоено не ранее чем через 20 лет с момента начала творческой деятельности. Члены специальной государственной комиссии по госнаградам принимают решение по артистам, и все данные передаются президенту.

Кто мог поспособствовать присвоению звания Снаткиной

Снаткина — выпускница ВГИКа. Она стала известной после роли Жени Азариной в сериале «Обреченная стать звездой». Лента выходила на Первом канале с 2005 по 2007 год. Ранее у артистки было несколько ролей второго плана, в том числе в сериале «Участок» с Сергеем Безруковым. В 2006-м Снаткина сыграла с ним же в картине режиссера Натальи Бондарчук «Пушкин. Последняя дуэль». Безруков играл поэта, Анна — его жену Натали Гончарову. Снаткиной тогда было 23. Через четыре года после того, как Безруков возглавил Московский Губернский театр, он пригласил Анну в труппу.

« У Снаткиной много достойных проектов, которые отмечают и критики, и зрители… Среди кинопремьер прошлого сезона я бы отметил хит канала ТНТ "Бедные смеются, богатые плачут". У Анны там очень интересная роль, прекрасно играет. И зрители уже ждут второй сезон в этом году… Ну а кроме того, она одна из ведущих актрис Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова», — напомнил в беседе с NEWS.ru телевизионный критик Александр Горбунов.

Он предположил, что именно Безруков как худрук мог инициировать процедуру присвоения звания заслуженной Снаткиной.

« Р у к о в о д с т в о к а ж д о г о т е а т р а с т а р а е т с я к а ж д ы й г о д п о д а в а т ь к а н д и д а т у р ы с в о и х а к т е р о в н а п о л у ч е н и е з в а н и й … Д л я т е а т р о в о ч е н ь в а ж н о , ч т о б ы у н и х в с о с т а в е т р у п п ы н а х о д и л и с ь з а с л у ж е н н ы е и н а р о д н ы е а р т и с т ы . Э т о п р и д а е т в е с и с т а т у с н е т о л ь к о с а м о м у а р т и с т у , н о и у ч р е ж д е н и ю » , — п о я с н и л Горбунов.

На что звезды готовы ради звания заслуженного артиста

По мнению актрисы Анны Калашниковой, большинство артистов мечтает о получении звания.

« М ы в с е г о т о в ы ж е р т в о в а т ь и л и ч н о й ж и з н ь ю , и к о м ф о р т о м . . . О с о б е н н о г а с т р о л ь н а я ж и з н ь н е п р о с т а я — б е с к о н е ч н ы е с а м о л е т ы и п о е з д а , о т с у т с т в и е н о р м а л ь н о г о п и т а н и я и с н а … Г л а в н а я п р о ф е с с и о н а л ь н а я н а г р а д а , к о н е ч н о , л ю б о в ь з р и т е л я . Н о з в а н и е к а к п р и з н а н и е п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а с л у г г о с у д а р с т в о м т о ж е и м е е т о г р о м н о е з н а ч е н и е » , — п о л а г а е т о н а .

По ее мнению, совершенно не значит, что у звезд без званий нет таланта. Из-за высокой конкуренции артистам важно иметь связи в профессиональных кругах.

« О ч е н ь т я ж е л о п р о б и т ь с я , ч т о б ы т е б я з а м е т и л и и д а л и х о р о ш и е р о л и . К о м у - т о у д а е т с я б ы с т р о , а к о м у - т о н и к о г д а … М н о г о п р и м е р о в , к о г д а п о т р я с а ю щ и е а к т е р ы и а р т и с т к и у д о с т а и в а л и с ь з в а н и я т о л ь к о п о с л е с м е р т и . И л и н е у д о с т а и в а л и с ь в о в с е , к с о ж а л е н и ю . Н а п р и м е р , В л а д и м и р В ы с о ц к и й н е и м е л н и к а к о г о з в а н и я . Н о э т о н е о т м е н я е т е г о т а л а н т а » , — з а м е т и л а а р т и с т к а .

Шпагин вспомнил о своей встрече с актером Романом Мадяновым за несколько месяцев до его смерти. По словам собеседника, тогда он поинтересовался у коллеги и друга, почему тот все еще не народный артист.

« Р о м а о т в е т и л , ч т о е м у л е н ь б е г а т ь и п о д а в а т ь д о к у м е н т ы , а " с в е р х у " з в а н и е н и к т о н е д а е т . К р у п н е й ш и й р о с с и й с к и й а к т е р , о д и н и з л ю б и м ы х а р т и с т о в н а ш е г о п о к о л е н и я , и н е д а в а л и з в а н и е н а р о д н о г о — я с ч и т а ю , э т о б е з о б р а з и е » , — в ы с к а з а л м н е н и е э к с п е р т .

Он напомнил, что некоторые актеры принципиально отказываются от званий. Среди них он назвал ныне покойного Сергея Колтакова, также Александра Феклистова, Леонида Ярмольника и Ефима Шифрина.

« И м н е о д н о к р а т н о п р е д л а г а л и з в а н и я з а с л у ж е н н ы х и н а р о д н ы х . В с е о н и о т к а з ы в а л и с ь , з а я в л я я , ч т о о н о н и ч е г о н е д а е т . Т о л ь к о н е б о л ь ш у ю п р и б а в к у к п е н с и и , и в с е » , — р а с с к а з а л к и н о в е д .

Горбунов напомнил, что у артиста со статусом заслуженного примерно в три-четыре раза выше ставка в кино, чем у актера без статуса. Но, по его словам, правило не распространяется на звезд уровня Ярмольника или Шифрина.

« О н и с а м и с е б е с т а т у с и б р е н д и б е з з в а н и й » , — с ч и т а е т э к с п е р т .

Причастен ли муж Снаткиной к присвоению ей звания

Актрисе приписывали роман с партнером по сериалу «Общая терапия» Андреем Чернышовым и с Кириллом Сафоновым, с которым она снималась в ленте «Татьянин день». Сама Анна не комментировала эти слухи. В 2012 году она вышла замуж за экс-капитана команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга», участника проектов «Камеди Клаб» и «Вечерний Ургант» телеведущего Виктора Васильева. Их общей дочери 11 лет.

Оба собеседника NEWS.ru сомневаются, что Васильев причастен к присвоению Снаткиной высокого звания. Также они исключили присутствие в жизни артистки высокопоставленного покровителя. Шпагин привел примеры, когда актрисы становились заслуженными и в более молодом возрасте. Елизавета Боярская и Екатерина Гусева получили такое звание в 33 года. Ирину Пегову признали народной артисткой России, когда ей было 46 лет.

« З в а н и е " п о м о л о д е л о " п о в п о л н е о б ъ е к т и в н о й п р и ч и н е . П о т о м у ч т о с к о н ц а 9 0 - х п о я в и л о с ь м н о г о д е й с т в и т е л ь н о д о с т о й н ы х а к т р и с , н а ч и н а я о т Амалии Мордвиновой, Чулпан Хаматовой и так далее. Аналогичная ситуация сложилась в советское время, в 1970-е. Тогда в кино пришли молодые Ирина Купченко, Светлана Крючкова, Наталья Гундарева, Марина Неелова…» — пояснил эксперт.

По мнению Шпагина, перечисленным им советским актрисам повезло больше, чем талантливым современным, ведь тогда были интересные киносценарии и роли для женского исполнения. Сейчас, как он считает, хороших фильмов, в которых артистки могли бы раскрыться, очень мало.

« Н о и д а ж е в т а к о й с и т у а ц и и п у с т о п о р о ж н е й с е р и а л ь н о й д р а м а т у р г и и а к т р и с ы д е м о н с т р и р у ю т н е з а у р я д н ы й т а л а н т . П о т о м у и с т а л и п о л у ч а т ь з в а н и я . М н о г и е — д е й с т в и т е л ь н о п о з а с л у г а м , я с ч и т а ю . В к л ю ч а я и С н а т к и н у » , — п о я с н и л Ш п а г и н .

По его мнению, ситуация с мужчинами-артистами складывается иначе.