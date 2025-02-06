Как Анна Снаткина стала заслуженной артисткой России

Безруков, муж или тайный покровитель? Кто помог Снаткиной стать заслуженной
41-летняя актриса Анна Снаткина стала заслуженной артисткой России, указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Кто помог ей получить это звание, что оно дает и почему обладательницы таких регалий сейчас гораздо моложе, чем в советское время, — в материале NEWS.ru.
За что присваивают звание заслуженного артиста
Киновед и актер Александр Шпагин напомнил NEWS.ru, что согласно официальному положению звание заслуженного артиста России присваивается артистам за профессиональные заслуги: за создание высокохудожественных образов, спектаклей, кино- и телефильмов, получивших широкое признание общественности и профессионального сообщества.
«Также обязательно активное участие артиста в социально значимых концертах, спектаклях и других культурных мероприятиях на территории России и за ее пределами. Эти мероприятия должны быть связаны с нравственным воспитанием подрастающего поколения. А еще с популяризацией российской культуры и осуществлением благотворительной деятельности», — добавил эксперт.
Он напомнил, что звание может быть присвоено не ранее чем через 20 лет с момента начала творческой деятельности. Члены специальной государственной комиссии по госнаградам принимают решение по артистам, и все данные передаются президенту.
Кто мог поспособствовать присвоению звания Снаткиной
Снаткина — выпускница ВГИКа. Она стала известной после роли Жени Азариной в сериале «Обреченная стать звездой». Лента выходила на Первом канале с 2005 по 2007 год. Ранее у артистки было несколько ролей второго плана, в том числе в сериале «Участок» с Сергеем Безруковым. В 2006-м Снаткина сыграла с ним же в картине режиссера Натальи Бондарчук «Пушкин. Последняя дуэль». Безруков играл поэта, Анна — его жену Натали Гончарову. Снаткиной тогда было 23. Через четыре года после того, как Безруков возглавил Московский Губернский театр, он пригласил Анну в труппу.
«У Снаткиной много достойных проектов, которые отмечают и критики, и зрители… Среди кинопремьер прошлого сезона я бы отметил хит канала ТНТ "Бедные смеются, богатые плачут". У Анны там очень интересная роль, прекрасно играет. И зрители уже ждут второй сезон в этом году… Ну а кроме того, она одна из ведущих актрис Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова», — напомнил в беседе с NEWS.ru телевизионный критик Александр Горбунов.
Он предположил, что именно Безруков как худрук мог инициировать процедуру присвоения звания заслуженной Снаткиной.
«Руководство каждого театра старается каждый год подавать кандидатуры своих актеров на получение званий… Для театров очень важно, чтобы у них в составе труппы находились заслуженные и народные артисты. Это придает вес и статус не только самому артисту, но и учреждению», — пояснил Горбунов.
На что звезды готовы ради звания заслуженного артиста
По мнению актрисы Анны Калашниковой, большинство артистов мечтает о получении звания.
«Мы все готовы жертвовать и личной жизнью, и комфортом... Особенно гастрольная жизнь непростая — бесконечные самолеты и поезда, отсутствие нормального питания и сна… Главная профессиональная награда, конечно, любовь зрителя. Но звание как признание профессиональных заслуг государством тоже имеет огромное значение», — полагает она.
По ее мнению, совершенно не значит, что у звезд без званий нет таланта. Из-за высокой конкуренции артистам важно иметь связи в профессиональных кругах.
«Очень тяжело пробиться, чтобы тебя заметили и дали хорошие роли. Кому-то удается быстро, а кому-то никогда… Много примеров, когда потрясающие актеры и артистки удостаивались звания только после смерти. Или не удостаивались вовсе, к сожалению. Например, Владимир Высоцкий не имел никакого звания. Но это не отменяет его таланта», — заметила артистка.
Шпагин вспомнил о своей встрече с актером Романом Мадяновым за несколько месяцев до его смерти. По словам собеседника, тогда он поинтересовался у коллеги и друга, почему тот все еще не народный артист.
«Рома ответил, что ему лень бегать и подавать документы, а "сверху" звание никто не дает. Крупнейший российский актер, один из любимых артистов нашего поколения, и не давали звание народного — я считаю, это безобразие», — высказал мнение эксперт.
Он напомнил, что некоторые актеры принципиально отказываются от званий. Среди них он назвал ныне покойного Сергея Колтакова, также Александра Феклистова, Леонида Ярмольника и Ефима Шифрина.
«Им неоднократно предлагали звания заслуженных и народных. Все они отказывались, заявляя, что оно ничего не дает. Только небольшую прибавку к пенсии, и все», — рассказал киновед.
Горбунов напомнил, что у артиста со статусом заслуженного примерно в три-четыре раза выше ставка в кино, чем у актера без статуса. Но, по его словам, правило не распространяется на звезд уровня Ярмольника или Шифрина.
«Они сами себе статус и бренд и без званий», — считает эксперт.
Причастен ли муж Снаткиной к присвоению ей звания
Актрисе приписывали роман с партнером по сериалу «Общая терапия» Андреем Чернышовым и с Кириллом Сафоновым, с которым она снималась в ленте «Татьянин день». Сама Анна не комментировала эти слухи. В 2012 году она вышла замуж за экс-капитана команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга», участника проектов «Камеди Клаб» и «Вечерний Ургант» телеведущего Виктора Васильева. Их общей дочери 11 лет.
Оба собеседника NEWS.ru сомневаются, что Васильев причастен к присвоению Снаткиной высокого звания. Также они исключили присутствие в жизни артистки высокопоставленного покровителя. Шпагин привел примеры, когда актрисы становились заслуженными и в более молодом возрасте. Елизавета Боярская и Екатерина Гусева получили такое звание в 33 года. Ирину Пегову признали народной артисткой России, когда ей было 46 лет.
«Звание "помолодело" по вполне объективной причине. Потому что с конца 90-х появилось много действительно достойных актрис, начиная от Амалии Мордвиновой, Чулпан Хаматовой и так далее. Аналогичная ситуация сложилась в советское время, в 1970-е. Тогда в кино пришли молодые Ирина Купченко, Светлана Крючкова, Наталья Гундарева, Марина Неелова…» — пояснил эксперт.
По мнению Шпагина, перечисленным им советским актрисам повезло больше, чем талантливым современным, ведь тогда были интересные киносценарии и роли для женского исполнения. Сейчас, как он считает, хороших фильмов, в которых артистки могли бы раскрыться, очень мало.
«Но и даже в такой ситуации пустопорожней сериальной драматургии актрисы демонстрируют незаурядный талант. Потому и стали получать звания. Многие — действительно по заслугам, я считаю. Включая и Снаткину», — пояснил Шпагин.
По его мнению, ситуация с мужчинами-артистами складывается иначе.
«Как только появляется молодой актер, с ним начинают носиться как с писаной торбой. Как с Петровым, или Борисовым, или Кологривым. А они все пустоваты. Женщины-артистки, их ровесницы, намного ярче», — резюмировал эксперт.