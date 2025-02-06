Увольнение из театра и мнение о СВО: как живет Максим Аверин

Заслуженный артист России Максим Аверин в прошлом году ушел из Театра сатиры. В чем причина, в каких проектах он задействован сейчас?

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Что известно о карьере и личной жизни Аверина

Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.

Аверин снимался в лентах «Любовь зла...», «Марш Турецкого», «Глаза Ольги Корж», «Кармен», «Место под солнцем», «Доктор Живаго», «Любовь одна», «Глухарь» «Возвращение домой», «Склифосовский», «Горюнов», «Куприн. Яма», «Курьезы», «Девочки не сдаются», «Курьезы», «Невеста комдива», «Собор» и других. Всего в его фильмографии более 60 работ.

Аверин не женат. Детей у 49-летнего артиста тоже нет.

« М о ж н о о п р е д е л и т ь с я с м а р к о й м а ш и н ы , ц в е т о м о б о е в , н о о п р е д е л я т ь с я с р о ж д е н и е м д е т е й . . . М н е к а ж е т с я , э т о в с е - т а к и Б о ж и й П р о м ы с е л . П о к р а й н е й м е р е , м о и п о п ы т к и п р и в е с т и к а к и е - т о о т н о ш е н и я к п о я в л е н и ю д е т е й н е с о с т о я л и с ь . И я в к а к о й - т о м о м е н т п р о с т о п е р е с т а л г н а т ь с я з а э т и м , п р и н я л п о з и ц и ю , ч т о , е с л и э т о с у ж д е н о , т о м у и б ы т ь » , — г о в о р и л о н M K . R U .

Что Аверин говорил о спецоперации

Максим Аверин не высказывал свое мнение о спецоперации, однако летом 2023 года объяснил, что не комментирует эту тему, поскольку «не хочет обсуждать политику». При этом артист заявил, что любит Россию.

« М н е г о в о р я т : " А х , т ы н е в ы с к а з ы в а е ш ь с я " . Д а н е ч е г о в ы с к а з ы в а т ь . Я с в о е й р а б о т о й в ы с к а з ы в а ю . З а ч е м а р т и с т а м в ы с к а з ы в а т ь с я в с и т у а ц и и т а к о г о г л о б а л ь н о г о п е р и о д а , к о т о р ы й м ы п е р е ж и в а е м с е й ч а с ? Е с т ь т в о е м е с т о , т в о й ф р о н т , а ф р о н т — э т о с т р а н а . Я д о л ж е н э т и м з а н и м а т ь с я , н е л е з т ь с у д и т ь » , — п р о к о м м е н т и р о в а л Аверин.

Позже он уточнил, что никогда не переедет за границу, так как не представляет себе жизни в другой стране и «не может мыслить и чувствовать на иностранном языке».

Почему Аверин уволился из Театра сатиры

В июле 2024 года Максим Аверин ушел из Театра сатиры и перешел в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова». При этом актер опроверг слухи о том, что его решение было связано со сменой руководства учреждения.

« В Т е а т р е с а т и р ы п р и Г а з а р о в е ( б ы в ш и й х у д о ж е с т в е н н ы й р у к о в о д и т е л ь . — N E W S . r u ) м н е п р о с т о н е б ы л о м е с т а , п р е д л о ж е н и й о р а б о т е н е п о с т у п а л о . О п р и х о д е Евгения Владимировича Герасимова (новый худрук. — NEWS.ru) в театр я узнал, когда все переговоры с дирекцией театра "Ленком" были завершены. Я рад, что Театр сатиры серьезно укрепился с приходом нового худрука и директора», — пояснил Аверин.

Артист уточнил, что получил предложение от директора «Ленкома» Марка Варшавера уже три года назад и все это время работал в обоих театрах.

Чем сейчас занимается Аверин

Максим Аверин продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Поминальная молитва», «Лес», «Там же, когда же», «Гамлет», «Женитьба» и «Лев зимой».

В 2023 году также вышли сериалы «Всем по 50» и «Море. Солнце. Склифосовский» с Авериным. Премьеры других фильмов с артистом в ближайшее время не ожидаются.