Харрисон Форд похвалил Троя Бэйкера за отыгрыш Индианы Джонса

Именитый американский актёр озвучки Трой Бэйкер подарил голос Индиане Джонсу в игре Indiana Jones and the Great Circle. Недавно Харрисон Форд, который, напомним, сыграл Инди во всех фильмах, прокомментировал это.

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По словам Форда, пример с Бэйкером очень показательный — он говорит о том, что для замены актёров не нужен искусственный интеллект, поскольку другие актёры с этим прекрасно справятся.

« В а м н е н у ж е н и с к у с с т в е н н ы й и н т е л л е к т , ч т о б ы у к р а с т ь м о ю д у ш у . В ы у ж е м о ж е т е с д е л а т ь э т о з а г р о ш и , е с л и у в а с е с т ь х о р о ш и е и д е и и т а л а н т . О н п р о д е л а л б л е с т я щ у ю р а б о т у , и д л я э т о г о н е т р е б о в а л с я и с к у с с т в е н н ы й и н т е л л е к т » .

Ещё Форд отметил, что ему выплатили компенсацию, поэтому переживать за него не стоит.