Харрисон Форд похвалил Троя Бэйкера за отыгрыш Индианы Джонса
Именитый американский актёр озвучки Трой Бэйкер подарил голос Индиане Джонсу в игре Indiana Jones and the Great Circle. Недавно Харрисон Форд, который, напомним, сыграл Инди во всех фильмах, прокомментировал это.
По словам Форда, пример с Бэйкером очень показательный — он говорит о том, что для замены актёров не нужен искусственный интеллект, поскольку другие актёры с этим прекрасно справятся.
«Вам не нужен искусственный интеллект, чтобы украсть мою душу. Вы уже можете сделать это за гроши, если у вас есть хорошие идеи и талант. Он проделал блестящую работу, и для этого не требовался искусственный интеллект».
Ещё Форд отметил, что ему выплатили компенсацию, поэтому переживать за него не стоит.