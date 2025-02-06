Умер актер из фильма «Карты, деньги, два ствола»

Скончался английский актер Патрик Мориарти, профессионально известный как П.Х. Мориарти, бывший боксер. 27 февраля ему должно было исполниться 86 лет - Мориарти родился в Лондоне в 1939 году.

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О кончине артиста, попавшего в кинобизнес случайно в 1970-х гг., сообщил портал IMDb.

Официальная фильмография П.Х. Мориарти - 45 кинофильмов и телешоу, включая "Карты, деньги, два ствола" Ричи, "Чаплина" Аттенборо и третьи "Челюсти". Плюс - сериалы "Дюна", "Дети Дюны" и "Чисто английское убийство", проект "Квадрофения".