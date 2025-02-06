Актеры рассказали о сценах фехтования в фильме «Пророк»

«Научился фехтовать. Это потрясающий опыт, такой прям спорт‑спорт‑спорт» — актер фильма «Пророк» Кай Гетц
Актер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» Кай Гетц в эфире «Матч ТВ» рассказал о навыках, которые приобрел по ходу съемок картины.
Презентация фильма «Пророк. История Александра Пушкина» прошла в понедельник в Санкт‑Петербурге.
«Было интересно, я научился фехтовать, так как у нас была сцена драки в фильме. Это на самом деле потрясающий опыт, такой энергозатратный и такой прям спорт‑спорт‑спорт. Также научился ездить верхом», — сказал Кай Гетц.
В четверг на станции московского метрополитена «Воробьевы горы» открылась выставка костюмов из фильма «Пророк». Экспозиция будет работать до 15 февраля.
«Мы не старались делать прям историческую реконструкцию, у нас были определенные допущения в костюмах: они не выглядят прям вот так же, как это было в то врем»я, — сказал еще один актер фильма «Пророк» Илья Виногорский.
«Сейчас выставка посвящена премьере фильма, и мы таким образом даем возможность нашим пассажирам погрузиться чуть в эпоху XIX века, в эпоху Александр Пушкина, в эпоху красивых нарядов, балов и так далее. Поэтому здесь такое сочетание: с одной стороны, мы говорим о фильме, с другой стороны, мы даем возможность нашим пассажирам действительно почувствовать красоту и эстетику того времени», — заявил пресс‑секретарь ГУП «Московский метрополитен» Дмитрий Бочков в эфире «Матч ТВ».
Картина выйдет в широкий прокат 14 февраля.