Актеры рассказали о сценах фехтования в фильме «Пророк»

Актер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» Кай Гетц в эфире «Матч ТВ» рассказал о навыках, которые приобрел по ходу съемок картины.

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Презентация фильма «Пророк. История Александра Пушкина» прошла в понедельник в Санкт‑Петербурге.

« Б ы л о и н т е р е с н о , я н а у ч и л с я ф е х т о в а т ь , т а к к а к у н а с б ы л а с ц е н а д р а к и в ф и л ь м е . Э т о н а с а м о м д е л е п о т р я с а ю щ и й о п ы т , т а к о й э н е р г о з а т р а т н ы й и т а к о й п р я м с п о р т ‑ с п о р т ‑ с п о р т . Т а к ж е н а у ч и л с я е з д и т ь в е р х о м » , — с к а з а л К а й Г е т ц .

В четверг на станции московского метрополитена «Воробьевы горы» открылась выставка костюмов из фильма «Пророк». Экспозиция будет работать до 15 февраля.

« М ы н е с т а р а л и с ь д е л а т ь п р я м и с т о р и ч е с к у ю р е к о н с т р у к ц и ю , у н а с б ы л и о п р е д е л е н н ы е д о п у щ е н и я в к о с т ю м а х : о н и н е в ы г л я д я т п р я м в о т т а к ж е , к а к э т о б ы л о в т о в р е м » я , — с к а з а л е щ е о д и н а к т е р ф и л ь м а « П р о р о к » И л ь я В и н о г о р с к и й .

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« С е й ч а с в ы с т а в к а п о с в я щ е н а п р е м ь е р е ф и л ь м а , и м ы т а к и м о б р а з о м д а е м в о з м о ж н о с т ь н а ш и м п а с с а ж и р а м п о г р у з и т ь с я ч у т ь в э п о х у X I X в е к а , в э п о х у А л е к с а н д р П у ш к и н а , в э п о х у к р а с и в ы х н а р я д о в , б а л о в и т а к д а л е е . П о э т о м у з д е с ь т а к о е с о ч е т а н и е : с о д н о й с т о р о н ы , м ы г о в о р и м о ф и л ь м е , с д р у г о й с т о р о н ы , м ы д а е м в о з м о ж н о с т ь н а ш и м п а с с а ж и р а м д е й с т в и т е л ь н о п о ч у в с т в о в а т ь к р а с о т у и э с т е т и к у т о г о в р е м е н и » , — з а я в и л п р е с с ‑ с е к р е т а р ь Г У П « М о с к о в с к и й м е т р о п о л и т е н » Д м и т р и й Б о ч к о в в э ф и р е « М а т ч Т В » .

Картина выйдет в широкий прокат 14 февраля.