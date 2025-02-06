Руни Мара впервые сыграет с сестрой Кейт в новом фильме

Американские сестры-актрисы Кейт и Руни Мара сыграют сестер-близнецов в новом фильме культового немецкого режиссера Вернера Херцога («Носферату — призрак ночи», «Агирре, гнев божий»). Об этом сообщает Deadline.

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Херцог напишет сценарий и срежиссирует фильм. Съемки пройдут весной в Ирландии и Словении.

В основу сюжета ляжет реальная история неразлучных сестер-близняшек Джоан и Джин, отвергнутых обществом.

Сестры впервые появятся на экране вместе. Руни Мара известна по фильмам «Кэрол», «Девушка с татуировкой дракона», недавно она снялась в драме «Женщины говорят» Сары Полли. Кейт Мара — звезда «Фантастической четверки» и сериала «Карточный домик», к выходу на экраны готовится научно-фантастический триллер с ее участием «Астронавт».

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