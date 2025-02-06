Роберт Де Ниро снимется в триллере «Шепот за окном»

Роберт Де Ниро сыграет одну из главных ролей в фильме «Шепот за окном» (The Whisper Man) – экранизации одноименного романа Алекса Норта. Как сообщает Deadline, режиссером проекта выступит Джеймс Эшкрофт («Жестокая расплата», «Обитель смерти»), сценарий написали Бен Джейкоби («Омен. Первое знамение») и Чейз Палмер («Оно», «Алиенист»). Энтони Руссо, Джо Руссо, Анджела Руссо-Отстот и Майкл Диско будут продюсировать вместе со своей компанией AGBO, что станет шестым фильмом в рамках продолжающегося партнерства Netflix и AGBO. Съемки должны начаться весной 2025 года в США.

Картина расскажет о вдове писателя-детективщика Тома Кеннеди, которая после похищения своего 8-летнего сына Джейка обращается за помощью к своему отчужденному отцу (Де Ниро), бывшему полицейскому детективу на пенсии. Он обнаруживает связь исчезновения внука с громким делом десятилетней давности - осужденного серийного убийцы, известного как «Шепчущий человек», который устроил для жителей маленького английского городка Фезербэнк настоящий ад. Он похищал маленьких мальчиков, нашептывая посулы и обещания в их открытые окна, а потом жестоко убивал.