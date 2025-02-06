Кристин Дэвис рассказала, на что ей пришлось пойти на съемках «Мелроуз-плейс»

Звезда сериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис рассказала, что падала в обморок из-за похудения на съемках сериала «Мелроуз-плейс». Ее цитирует Page Six.

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По словам Дэвис, у нее были прекрасные отношения с коллегами по фильму, однако в целом на съемочной площадке она чувствовала давление в связи с необходимостью похудеть.

« В с е т а м б ы л и п р е к р а с н ы м и и х у д ы м и . Я з н а л а , ч т о и м н е н а д о б ы т ь т а к о й » , — в с п о м и н а е т 5 9 - л е т н я я а к т р и с а .

Однажды ее партнер по фильму Томас Калабро заявил, что продюсеры говорили о ее весе, и счел нужным сообщить, что он приветствует наличие «женщины с формами» на съемках. До тех пор она на подозревала, что ее вес может быть предметом чьего бы то ни было обсуждения.

После этого Дэвис наняла тренера по бегу и ежедневно по полтора часа занималась фитнесом, а также голодала.

« Я н е п о м н ю , е л а л и я . О д н а ж д ы я у п а л а в о б м о р о к н а п а р к о в к е » , — в с п о м и н а е т о н а .

Кристин Дэвис также призналась, что иногда не могла вспомнить свое имя.

Накануне Кристин Дэвис пересмотрела пилотный эпизод «Секса в большом городе» и расплакалась.