Ева Грин и Рэффи Кэссиди снимутся в триллере «Бриллиантовое дерьмо»

Ева Грин («Три мушкетёра»), Бен Уишоу («Будет больно»), Алессандро Нивола («Крейвен-охотник») и Рэффи Кэссиди («Белый шум») исполнят главные роли в триллере «Бриллиантовое дерьмо» (Diamond Shitter) режиссера и сценаристки Антонии Кэмпбелл-Хьюз.

Действие фильма разворачивается в общине богатых экспатов в Женеве. Кэссиди сыграет роль молодой стажерки Ноллейг, которая разжигает темные страсти в привилегированном доме своей принимающей семьи, когда крадет их драгоценные бриллианты и прячет их в собственном организме. В процессе кражи она раскрывает более глубокие истины, скрывающиеся за сверкающими привилегиями. Грин сыграет хозяйку дом и мать семейства Хелен, Нивола – ее мужа Дэвида, а Уишоу – наставника Ноллейг Найджела.

Для актрисы Кэмпбелл-Хьюз это будет вторая полнометражная режиссерская работа после картины 2022 года «It Is In Us All», показанной на фестивале SXSW. В своем новом проекте она сыграет одну из второстепенных ролей. В настоящее время идет подготовка к съемкам, которые пройдут в Швейцарии и Ирландии.