Как живет актриса Чулпан Хаматова

Народная артистка России Чулпан Хаматова после начала спецоперации переехала с детьми жить в Латвию. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Хаматова

Чулпан Хаматова родилась 1 октября 1975 года в Казани. После окончания школы поступила в Казанское театральное училище, затем перевелась в ГИТИС. В 1988 году актриса была принята на службу в «Современник», позднее стала сотрудничать с Театром Наций.

Дебют Хаматовой в кино состоялся в 1997 году в фильме «Время танцора». Широкую известность актрисе принесла роль Риты в драме «Страна глухих». Также она снималась в лентах «Лунный папа», «Гибель империи», «Дети Арбата», «Доктор Живаго», «Достоевский», «Таинственная страсть», «Доктор Лиза», «Зулейха открывает глаза», «Петровы в гриппе» и других.

Всего в ее фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Хаматовой

Чулпан Хаматова впервые вышла замуж в 1995 году за актера Ивана Волкова. В браке родилась дочь Арина, но в 2002 году супруги развелись.

Спустя год артистка удочерила девочку Асю, а позднее начала отношения с солистом балета Немецкой оперы в Берлине Алексеем Дубиным, с которым познакомилась во время гастролей труппы «Современника» по Германии. Пара рассталась в 2007 году.

С 2009 по 2017 год Хаматова встречалась с режиссером и сценаристом Александром Шейном. В 2010 году у них родилась дочь Ия.

« У м е н я б ы л о д и н б р а к , о н п р е к р а с е н . Д о с и х п о р н а ш и о т н о ш е н и я у в а ж и т е л ь н ы е , д р у ж е с к и е , т е п л ы е . У в с е х у ж е с в о и с е м ь и … М л а д ш а я д о ч ь — о т А л е к с а н д р а Ш е й н а . Н е с о в с е м и х о р о ш и е о т н о ш е н и я . У н а с с А л е к с а н д р о м п о н я т и я д о б р а и з л а р а з н ы е о ч е н ь » , — р а с с к а з ы в а л а о н а в и н т е р в ь ю Н а д е ж д е С т р е л е ц .

Почему Хаматова уехала из России

Чулпан Хаматова на момент начала СВО находилась за границей на отдыхе с детьми и приняла решение не возвращаться в Москву. Она улетела в Ригу, где у нее есть недвижимость. Как призналась актриса в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), на тот момент она оказалась в трудной ситуации.

« К о г д а в с е н а ч а л о с ь , я н а х о д и л а с ь н е в Р о с с и и . П е р в ы е д н и м е т а л а с ь , д у м а л а , ч т о ж е м н е д е л а т ь . С н а ч а л а х о т е л а п р о с т о з а д е р ж а т ь с я г д е - т о , п е р е ж д а т ь . А п о т о м м н е д а л и п о н я т ь , ч т о в о з в р а щ а т ь с я н е ж е л а т е л ь н о . С е й ч а с я в Р и г е . Я т о ч н о з н а ю , ч т о н е п р е д а т е л ь . Я о ч е н ь с и л ь н о л ю б л ю с в о ю р о д и н у » , — с о о б щ и л а о н а .

Позднее актриса сообщила, что переезд в другую страну оказался для нее самым сложным периодом в жизни. В эмиграции она вспоминает о России и своей квартире в Москве.

« Я т о с к у ю п о р о д и н е , м е н я т я н е т т у д а » , — о т м е т и л а Х а м а т о в а .

Как Хаматова поддерживает ВСУ и украинцев

Чулпан Хаматова летом 2024 года вместе со своим братом актером Шамилем Хаматовым дала мини-спектакль «Тараканище» в Вильнюсе, все средства от которого обещала перечислить на покупку еды для жителей Украины.

Также актриса публично переживала за ВСУ после удара ВС РФ по учебно-тренировочному центру в Полтаве, который, по данным МО РФ, был нанесен 3 сентября 2024 года. Тогда актриса разместила в соцсети черный квадрат с надписью «Полтава».

« Ч у л п а н Х а м а т о в а с к о р б и т о П о л т а в е , о б у б и т ы х т а м у к р а и н с к и х в о е н н ы х и и н с т р у к т о р а х . П о ч е м у о н а н е с к о р б и т о Д о н е ц к е и Б е л г о р о д е , и с п р а ш и в а т ь с м е ш н о » , — п р о к о м м е н т и р о в а л п о с т у п о к а к т р и с ы п и с а т е л ь З а х а р П р и л е п и н .

Чем сейчас занимается Хаматова

В июне 2024 года Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра. По данным латвийской прессы, такое решение руководство приняло из-за того, что билеты на три спектакля с ее участием продавались плохо, это приносило театру репутационный ущерб.

Позднее актриса также лишилась возможности выступать на сцене Латвийского национального театра со спектаклем «Записки сумасшедшего». Учреждение установило мораторий на постановки на русском языке.

Хаматова зарабатывает на жизнь гастролями в Европе и Америке. Она призналась, что хотела бы приехать в Россию, но возвращаться в театр «Современник» не планирует.

« Я б ы х о т е л а в е р н у т ь с я — п о г у л я т ь п о у л и ц а м , п о т е м м е с т а м , г д е я р е б е н к а в д е т с к и й с а д в о д и л а , в ш к о л у . П о д о р о г е о т Т е а т р а Н а ц и й и о б р а т н о . О ч е н ь и н т е р е с н о п о с м о т р е т ь . Н о я н е о ч е н ь п р е д с т а в л я ю , к а к т у д а в о з в р а щ а т ь с я » , — с к а з а л а о н а в Y o u T u b e - ш о у « И г р я н у л Г р э м » .

В январе Хаматова продлила вид на жительство в Латвии.