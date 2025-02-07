Рон Перлман назвал условие для возвращения к роли Хеллбоя

Рон Перлман ("Город потерянных детей", "Не смотрите наверх") готов вернуться к роли популярного героя комиксов Хеллбоя, но только при одном условии - если фильм снимет Гильермо дель Торо ("Пиноккио", "Форма воды").

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Отвечая на вопросы издания That Hashtag Show, 74-летний актер признался, что у него была возможность сыграть персонажа в картинах других режиссеров, но он отказался.

В 2022 году Перлман, исполнивший главную роль в первых двух фильмах франшизы, заявил, что не горит желанием сниматься в третьей части, однако считает, что у него есть долг перед фанатами: актер уверен, что у этой истории должен быть финал и снять его должен именно дель Торо.

В 2019 году "Хеллбой", перезапущенный Нилом Маршаллом ("Псы-воины", "Спуск", "Игра престолов") со звездой "Очень странных дел" Дэвидом Харбором, получил смешанные оценки и претендовал на "Золотую малину".

В недавнем фильме "Хеллбой: Проклятие Горбуна", режиссером которого стал Брайан Тейлор ("Хэппи", "Геймер") роль обаятельного демона исполнил Джек Кеси ("Дэдпул 2"). Впервые над фильмом о герое удалось активно поработать его создателю Майку Миньоле.

В настоящий момент Гильермо дель Торо готовится представить миру свою версию "Франкенштейна" с Оскаром Айзеком, Джейкобом Элорди и Мией Гот в главных ролях. Премьера картины назначена на ноябрь 2025 года.