Эдриан Броуди рассказал о казусе со своим носом

Актер Эдриан Броуди рассказал, что на съемках фильма «Бруталист» гример приняла его нос за накладной и чуть не оторвала его. Об этом сообщает газета The Guardian.

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По словам звезды кино, новая сотрудница старалась усердно убрать нос растворителем.

« О н а п р о с т о р а б о т а л а . И я с к а з а л : " В ы п ы т а е т е с ь н о с с н я т ь ? " И о н а с к а з а л а : " Д а " . И я с к а з а л : " Э т о н е с н и м а е т с я ! " » — п о д е л и л с я Броуди.

Гример извинилась за неловкий инцидент и сказала, что это «войдет в ее дневник». Роль актера, в которой он изображал пожилого венгерского архитектора, предполагала возрастной грим и незначительное количество накладных элементов.

В январе Эдриан Броуди не смог сдержать слез во время благодарственной речи на церемонии вручения наград премии New York Film Critics Circle. Получая статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист» режиссера Брэди Корбета, актер выразил благодарность спасателям, работающим во время разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе. Говоря о трагедии для всех местных жителей, Броуди прослезился.