Страдающий от деменции американский актер Брюс Уиллис больше не может разговаривать из-за прогрессирующей болезни, сообщила дочь актера Таллула Уиллис.

Отмечается, что семья Уиллиса всерьез переживает за его жизнь, так как его состояние начало сильно ухудшаться.

В 2023 году актеру диагностировали фронтотемпоральную деменцию. Последние два года болезнь прогрессировала очень стремительно.

Так, в том же году появились новости о том, что «крепкий орешек» перестал узнавать свою экс-супругу актрису Деми Мур, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».