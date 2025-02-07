Милош Бикович рассказал о своих опасных трюках в кино

Российский и сербский актер Милош Бикович получил травму лица во время съемок проекта «Красный шелк». Об этом рассказал продюсер картины Вадим Быркин во время закрытой премьеры фильма. Его цитирует издание Peopletalk.

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По словам продюсера, Бикович самостоятельно выполнял многие трюки, из-за чего однажды пострадал. Как сообщил Быркин, когда артист пробегал мимо окон, разбивающихся от выстрелов, ему посекло лицо осколками.

Милош также рассказал о другом инциденте: актер сильно ушибся, когда прыгнул с лодки в сторону берега и ударился о пристань.

« Т р о с , к о т о р ы м т я н у л и л о д к у , з а ч т о - т о з а ц е п и л с я . Я п р ы г н у л , н о н е д о л е т е л д о б е р е г а и у п а л в р е к у , т а к ч т о е щ е и и с к у п а л с я » , — д о б а в и л а р т и с т .

Ранее сообщалось, что Бикович дал совет об отцовстве актеру Александру Петрову. О том, что артист и его супруга Виктория Антонова станут родителями, было объявлено в декабре минувшего года.