Модель Анастасия Светличная рассказала, как ей удалось стать актрисой

Мы поговорили со Настей на такие актуальные темы, как ей удалось совместить карьеру и материнство, а также выяснили, как ей удается всегда выглядеть идеально.

© New Magazine

Анастасия Светличная – модель, актриса и певица, за последний год она снялась в 24 фильмах и сериалах. За ее плечами 15-летний опыт работы перед камерой. Она участвовала в десятках показов в Москве, Лондоне, Париже, Берлине. В 2019-м году Анастасия выпустила песню «Счастье рядом».

Анастасия, расскажите когда вы начали работать моделью?

Я с детства мечтала стать звездой. В четыре года уже начала участвовать в вокальных конкурсах. А в шесть лет решила стать моделью, актрисой и певицей, причем не кем-то одним, а всеми одновременно.

Когда мне было 14 лет, в моем родном городе Бердянске был кастинг международного модельного агентства, и мы с мамой на него пошли. Помню, что я накрасилась очень ярко, думала поможет, хотя для меня это было скорее развлечение, чем серьезное желание пройти удачно этот кастинг. Меня выбрали и сразу же отправили в Одессу на встречу с владельцем агентства Джоном Касабланкасом. Мы здорово пообщались на английском, мама с шести лет меня отправляла на дополнительные занятия по изучению иностранного языка. После этого меня два часа учили ходить модельной походкой, чтобы снять видео для кастинга для показа на Украинской недели моды . У меня все получилось и уже через месяц я попала на показы в Киев. Самое крутое во всем этом было то, что агентство брало на себя все расходы. Оно оплачивало абсолютно все мне и маме: проезд, проживание в центре Киева, питание, первые фотосессии. Сейчас это редкость! Вот так все и началось.

А с какими сложностями вы столкнулись в первые годы своей карьеры?

Я очень любила покушать и была намного больше модельных параметров: 84-65-95. Тогда как для модельного бизнеса требовались немного другие параметры: талия не больше 60 см, а бедра 90 см. Пришлось худеть. Это было сложно и не быстро. Где-то полгода мы с мамой бегали по вечерам, потом я занималась фитнесом дома. Пришлось очень ограничить питание. Я не ела сладкого, жирного и мучного. Лучшей едой для меня стали яблоки. После 18.00 я пила только кефир, это помогло уменьшить желудок и соответственно талию.

А когда начались поездки за границу и мамы не было рядом, происходили постоянные срывы. Во-первых, я очень скучала по дому, во-вторых, я часто покупала себе что-то сладенькое и калорийное.

Получается, вы не хотели побыстрее вырваться от родителей, уехать за границу, стать самостоятельной как большинство подростков?

Нет. У меня всегда были прекрасные отношения с семьей. Я была послушным подростком, поэтому было очень тяжело без мамы. Ещё очень не хватало школьных друзей. Так что в школу меня тоже тянуло. Честно, мне было все равно на за границу, хотелось домой. Хотя позже я все-таки начала изучать местные достопримечательности, гулять, бывая в разных городах за рубежом.

И сколько стран вы посетили за время работы моделью?

32! Я недавно как раз считала! Самое интересное, что ты можешь базироваться в одной стране и летать в другие на показы, съемки для журналов и так далее. Я жила в Лондоне три года. В Германии работала в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Кельне, Бремене. Летала на съемку для журнала на Канарские острова. Снималась в рекламе косметики на Кипре. В Китае у меня был контракт и я летала на местные острова сниматься в рекламе телефона Huawei. В Турции из Стамбула ездила на съемки свадебных платьев на берег моря. Но были и страны, куда я отказалась ехать.

Почему и куда?

Я отказалась лететь в Америку, Австралию, Японию, Корею и Сингапур. Сейчас жалею об этом. Я боялась. Считала, что это очень далеко от дома. Поэтому работала всё время в Лондоне. Это всего 4 часа лететь до Киева.

А как вы оказались в Москве? Почему не остались в Лондоне?

О Москве я мечтала с детства. У меня тут работали все родственники. Ещё в шесть лет я влюбилась в город. И в 2017-м переехала сюда жить.

А как вы начали работать актрисой?

Еще в Лондоне я снималась в видеорекламе. Можно сказать, это уже актерская работа. Потом в Москве я также снималась в клипах у звезд и в своем с собственном на песню “Счастье рядом”. Пробовать сниматься в кино и сериалах я боялась, поэтому в 2022 году я стала учиться актерскому мастерству. Одновременно, кстати, я осваивала профессии массажиста и диетолога. После обучения начала посещать кастинги актеров. На съемках рекламы я спрашивала у актеров контакты агентств, групп, агентов, задавала очень много вопросов куда идти, что делать, как проходят съемки и так далее. Начала знакомиться и поддерживать связь с кастинг-директорами.

И когда случился ваш дебют в кино?

Мой первый фильм – картина “Родные люди”. Никогда не забуду этот опыт. Ночная смена. Мне помог попасть в кино кастинг-директор, познакомив меня с режиссером и продюсером фильма. Было здорово! Снимали аукцион. Но было сложно сниматься ночью и не спать.

А какие сложности встречаются в работе актрисы и модели?

Сложностей полно. Как и в моделинге. Просто они разные. Если в работе моделью непросто быть всегда в форме, то в актерской профессии трудностей еще больше. Очень часто съемки проходят ночью. Например, фильм “По барам” про ночную жизнь и поэтому почти все смены у актеров были именно ночными. Выстоять всю ночь для меня сложно, я привыкла работать днём. Актерские смены длятся всегда 12 часов, это стандарт. В моделинге рабочий день от 2 часов до 10, чаще 8. Также актерская профессия – это большая нагрузка на головной мозг. Трудно запоминать длинные тексты. В моделинге самое сложное запомнить, как пройти по подиуму. (Улыбается).

Расскажите, а за что тогда вы любите эти профессии?

В модельной карьере есть возможность путешествовать, можно посмотреть многие страны мира. А в актерской профессии тоже есть свои плюсы: не нужно быть слишком худой, не надо ограничивать себя в питании. Да и, кстати, о питании, актерские буфеты – это сказка. Не всегда, конечно, но вот именно на съемках рекламы – лучшее питание. Большой бюджет – большой буфет.

А какие съемки вам больше нравятся: фото, видео или вообще участие в показах?

Показы обожаю. Шикарная работа. Даже если ты весь день находишься в этой локации, где проходит показ, работать приходится всего час. Также мне нравится сниматься в видеоматериалах. Я люблю активный образ жизни, а для фото требуется быть неподвижной, замирать как статуя. Самая тяжелая работа – это съемки каталога. Стоишь как манекен. У меня начинает болеть и спина, и ноги, и состояние, честно говоря, предобморочное.

То есть у вас были проблемы со здоровьем из-за работы?

Да! После ночных смен у меня очень снижается иммунитет и я сразу чувствую усталость, часто заболеваю простудой. А при работе моделью у меня упало зрение. В Китае впервые случилось перенапряжение глаз. Целый год была повышена светочувствительность. Я ходила постоянно в очках, капала специальные капли. Было больно смотреть на свет, но я продолжала работать.

Потом в Москве в 2023 году я взяла паузу в работе моделью на полгода, тоже из-за перенапряжения глаз. Офтальмолог сказал, что от постоянных вспышек при фотосъемке может сгореть сетчатка глаза и можно вообще лишиться зрения. Сейчас у меня всегда с собой в сумке увлажняющие капли для глаз, а дома антибактериальные. Плюс я всегда ношу с собой свою тушь на съемки, потому что получить инфекцию глаз очень легко.

А как вы отдыхаете после 12–ти часовых съемок? Есть какие-то секреты, как выглядеть всегда идеально?

Вот мои секреты. 1 Спать побольше. 2. Сауна, хаммам, баня. Для меня святое и любимое дело. 3. Обязательно регулярно ходить на массаж, чтобы снять напряжение в мышцах. 4. Для кожи использовать увлажняющие кремы. У меня дома все виды кремов : для глаз, лица, тела, от шелушений, покраснений, высыпаний, синяков, ушибов. 5. Периодически делать пилинги, ультразвуковую чистку лица, использовать скрабы. От ежедневного макияжа очень сильно забиваются поры, нужно их очищать. Главное, на следующий день не красится, дать коже отдохнуть. 6. Спортзал. Из-за постоянных съемок регулярно ходить не получается, а хотелось бы. У меня дома есть резинка. В свободное время занимаюсь с ней. Плюс дома пресс качаю. 10 лет занятий танцами помогли. Я знаю упражнения на все группы мышц. 7. Витамины, БАДы, полезные добавки, пробиотики. Я очень слежу за состоянием организма. Сдаю анализы. Важно всегда быть в тонусе. 8. И, конечно, правильное питание. Ограничивать себя в сладком, жирном, жареном, мучном. От тяжелой пищи только спать хочется, а мне нужно быть бодрой.

Мы знаем, что вы мама. Как вам удается совмещать карьеру и материнство?

Сложно, но возможно. У меня сын на каникулах всегда присутствует на съемках. Мне хочется, чтоб он погружался в рабочие процессы и понимал, что для того, чтобы были деньги, нужно работать. Плюс, он и сам снимался со мной в фильме “Всё, что тебя касается” про группу “Звери” и в рекламе для правительства Москвы, посвященной 1 сентября.

Он очень любит оценивать мои фотографии или видеоработы, гордится, радуется успехам, постоянно ставит мне лайки. Каждый раз я думаю в какой съемке я могу участвовать, а в какой нет и как к этому отнесется сын! Для меня важна хорошая репутация. Я никогда не снималась ню или топлес. Это для меня табу. К белью и купальникам я спокойно отношусь.

Что вы можете пожелать нашим читателем для достижения успеха?

Во-первых, определить: что для вас есть успех. Во-вторых, понять, чем вы готовы пожертвовать ради него и что можете сделать для успеха. В-третьих, стараться посвящать себя своей профессии, тратить время не на встречи с друзьями, а на карьеру. Сейчас у меня начались съемки, когда я полностью отказалась от встреч с друзьями, посиделок, тусовок и всего такого. Лишь погрузившись целиком и полностью в карьеру можно добиться успеха!