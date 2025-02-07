Анджелина Джоли рассказала о планах своих детей

Анджелина Джоли посетила Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре и рассказала, что ни у одного из её шестерых детей нет тяги сниматься в кино.

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Некоторые из детей так или иначе связаны с искусством, к примеру, любят посещать театры, но никто не хотел бы оказаться на большом экране.

« Я в с е г д а х о т е л а , ч т о б ы о н и б ы л и р я д о м с к и н о , п о т о м у ч т о х о т е л а , ч т о б ы о н и з н а л и , ч т о у н а с з а м е ч а т е л ь н а я с е м ь я , в к о т о р о й м о ж н о з а н и м а т ь с я т в о р ч е с т в о м , б ы т ь х у д о ж н и к о м , б ы т ь к е м у г о д н о … и м э т о н е и н т е р е с н о » .

Она сказала, что её дети ближе всего были к кинопроизводству, когда работали за кулисами во время съёмок фильма «Мария». Двое её сыновей, Мэддокс и Пакс, были помощниками режиссёра ленты.