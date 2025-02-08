«Терял сознание»: Том Круз рассказал о рискованном трюке на съемках фильма
Голливудский актер Том Круз признался, что во время выполнения одного из трюков для восьмого фильма франшизы «Миссия невыполнима» он терял сознание. Его слова приводит издание Empire.
62-летний артист уточнил, что речь идет о сцене с полетом на перевернутом биплане Boeing Stearman, часть которой показана в трейлере к картине «Миссия невыполнима: Финальная расплата», премьера которой намечена на 23 мая.
Круз рассказал, что съемки проходили на высоте около 3 тысяч метров, и защититься от сильного воздушного потока ему не удалось даже благодаря специальным дыхательным упражнениям.
«Когда вы высовываете лицо на скорости более 190 км/ч, то вы не получаете кислорода... Мне пришлось научиться правильно дышать, но всё равно, бывало, что я терял сознание», - поделился он.
Напомним, Том Круз является трехкратным обладателем премии «Золотой глобус» и трехкратным номинантом на «Оскар». Актер известен по множеству фильмов, среди которых самыми успешными являются «Лучший стрелок», «Человек дождя», «Магнолия», «Ванильное небо» и франшиза «Миссия невыполнима».
Ранее Тома Круза заметили на свидании с его агентом Махой Дахил в Лондоне.