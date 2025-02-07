Актриса «Аноры» рассказала, как относятся к русским в Каннах

Актриса Дарья Екамасова рассказала kp.ru о том, как относились к русским артистам на минувшем Каннском фестивале.

« Я е з д и л а в К а н н ы , и м ы т а м н е ч у в с т в о в а л и с е б я ч у ж и м и н а п р а з д н и к е ж и з н и . Т а к о г о а б с о л ю т н о н е б ы л о . Н и р а з у я н е с л ы ш а л а н е г а т и в в н а ш у с т о р о н у , ч т о м ы р у с с к и е . Н а о б о р о т , в с е б ы л о с л ю б о в ь ю » , — п о д е л и л а с ь а р т и с т к а .

Екамасова, сыгравшая в «Аноре» роль матери главного героя, призналась, что до сих пор получает сообщения в соцсетях от поклонников со всего мира. Она назвала драмеди «культурным мостиком» между странами.

« С е й ч а с э т о о ч е н ь в а ж н о . Н а д е ю с ь , э т о т м о с т с т а н е т ш и р е , и у н а ш и х а к т е р о в б у д е т б о л ь ш е в о з м о ж н о с т е й с н и м а т ь с я п о в с е м у м и р у . П у с т ь в с е з н а ю т р у с с к у ю ш к о л у ! » — п о д ы т о ж и л а а к т р и с а .

«Анора» получила гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

23 января стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию российскому артисту составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).