«Падшие божества». Звезды кино теряют славу и любовь зрителей. Почему они больше никому не нужны и кто их заменит?

Большинство известных актеров и актрис завели аккаунты в соцсетях — и это стало их ошибкой, считают редакторы Los Angeles Times. Демонстрируя свою повседневную жизнь и раскрывая подробности личных переживаний, они попытались стать ближе к своим поклонникам, однако вместе с этим неосознанно приравняли себя к юным тиктокерам, которые не тратили большую часть жизни на образование и бесконечные кастинги, а случайно опубликовали короткий вирусный ролик. Почему некогда великие и недосягаемые идолы кино потеряли интерес зрителей и кто может заменить их в будущем — разбиралась «Ленты.ру».

Фанаты устроили звездам blockout

«Чувак, представь, если бы мы все начали игнорировать знаменитостей. Например, как было бы смешно, если бы они что-то запостили, и это бы набрало 13 лайков», произнесла в своем ролике тиктокерша с никнеймом heeemaw в декабре прошлого года.

Тогда девушка еще не знала, что совсем скоро ее видео соберет почти 55 миллионов просмотров, а фантазия превратится в новый интернет-тренд — blockout (буквально — тотальное игнорирование).

Одной из первых под удар попала Ким Кардашьян. Ролик, который телезвезда сняла для своего бренда Skims в коллаборации с North Face, набрал всего 85 тысяч лайков за первые два дня после публикации. Это число — относительно небольшое с учетом того, что на нее подписаны 10 миллионов человек.

Предыдущее же видео, выпущенное Skims совместно с Dolce & Gabbana, должно было и вовсе произвести фурор, однако по итогу оно понравилось лишь 63 тысячам человек за месяц. Примечательно, что до начала тренда публикации Кардашьян всегда набирали по несколько сотен тысяч, а иногда и миллионы лайков.

Почему современные звезды никогда не достигнут славы кумиров прошлого?

«Снимет ли кто-нибудь фильм под названием "Ким" через 50 лет? И поймут ли все, что это фильм про Ким Кардашьян, вездесущую медийную личность первых двух десятилетий XXI века? задается вопросом El Pais. Это кажется маловероятным, несмотря на 152 миллиона ее подписчиков и мировую империю, охватывающую сферы моды, красоты и развлечений. Ким Кардашьян это не Мэрилин Монро, даже если первая надела платье последней на Met Gala».

Французское издание иронизирует, что сегодня даже те, кто хорошо разбирается в поп-культуре, не знают и половины актеров из выпуска Vanity Fair, приуроченного к церемонии премии «Оскар».

«Дом Эммы Чемберлен вирусится, а мы не понимаем, кто она такая, не говоря уже о том, как 21-летняя девушка заработала достаточно денег на покупку особняка за 4,3 миллиона долларов», недоумевают авторы.

По мнению главы Центра современной культуры Барселоны (CCCB) Хорди Коста, звезды прошлого столетия, такие как Элвис Пресли и Мэрилин Монро, воплощали «высший идеал желания в его мужских и женских формах». Однако способы достижения и переживания популярности изменились: сегодня универсальных желаний не существует, и заставить огромное количество людей любить одно и то же — просто невозможно.

Историк кино Бен Фриц в своей книге «Большая картина: борьба за будущее фильмов» добавляет, что нынешняя ситуация резко контрастирует с тем, что было всего два десятилетия назад. В то время артисты величины Тома Хэнкса и Джулии Робертс безоговорочно считались ядром индустрии. Такие звезды требовали зарплату в десятки миллионов долларов и ни один фильм не мог выйти на экраны до тех пор, пока они лично не одобрят каждую сцену.

«В 1950-х годах Голливуд стал фабрикой славы. Быть знаменитостью в то время означало воплощать гламур, талант и недосягаемость. Звезды были не просто людьми они были совершенством. Их работа говорила за них, а их личная жизнь оставалась действительно личной», издание Medium.

Что погубило культуру селебрити?

Формула, которая некогда буквально приравнивала актеров к богам, больше не работает, отмечает Medium. Волшебство селебрити испарилось с появлением соцсетей, в которых они обменяли свою таинственность на чрезмерную открытость. Знаменитые актеры и актрисы превратились в простых инфлюэнсеров, размывая границы между настоящей славой и простой узнаваемостью, которую сегодня можно обрести за считанные секунды в TikTok.

«Знаменитости устаревшие архетипы, падшие божества. Они соперничают за внимание аудитории с тиктокерами, которые показывают в социальных сетях самые нелестные домашние наряды и общаются друг с другом обо всем на свете от войны до квантовой физики просто так, без прикрас», соглашается издание Times.

Более того, в эпоху интеллектуальной собственности и развлечений, основанных на франшизах, актеры стали взаимозаменяемыми. Почти все большие звезды — от Бенедикта Камбербэтча до Дженнифер Лоуренс — связаны либо со вселенной Marvel, либо с DC. Но, по мнению Хорди Коста, все они — «расходные материалы». И это признают даже сами актеры, в том числе Энтони Маки, исполнивший роль Сокола в фильмах Marvel.

«Кинозвезд больше нет. Энтони Маки — не звезда. Сокол — вот звезда. Раньше вы ходили на фильмы Уилла Смита, Сталлоне или Шварценеггера. Теперь вы идете на «Людей Икс». Эволюция супергеройского кино означает смерть кинозвезд», — Энтони Маки.

Почему звезды больше никому не нужны?

Главная цель инфлюэнсера — создать личный бренд. Благодаря этому аудитория начинает интересоваться не только его продуктом, но и жизнью. Для этого звезды выкладывают все больше «искреннего» контента: показывают лицо без макияжа, своих детей и распорядок дня, раскрывают подробности отношений с партнером и говорят о наболевшем. И до недавнего времени это действительно работало. 37 % потребителей в 2022 году доверяли инфлюэнсерам больше, чем брендам.

Однако наступила эра осознанного потребления, и тренды изменились. Люди начали отказываться от ненужных вещей, и контент с бесконечными «распаковками» набирает все меньше просмотров. Параллельно с этим растет психологическая осведомленность — поклонники стараются выстраивать более осознанные отношения с кумирами, фокусируясь по большей части на собственной жизни. Как следствие — эмоциональная вовлеченность в рутину звезды снижается и интерес к ней угасает.

По мнению YouTube-блогерши Алины Мурадимовой, наступила очередь не фанатов, а звезд вовлекаться в жизнь своих зрителей. Чтобы оставаться на плаву, они обязаны понимать, что сейчас актуально, важно и нужно аудитории. И речь идет не только о голливудских, но и о российских селебрити.

В качестве примера автор ролика о крахе культуры селебрити приводит скандал вокруг «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, который оказался настолько громким, что про него появилась статья в «Википедии». Как известно, участники, которые пришли на мероприятие в полуобнаженном виде, столкнулись с серьезными последствиями в том числе из-за массового недовольства простых россиян. В результате звездам, среди которых были Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита пришлось публично извиняться перед публикой.

Кто заменит звезд в будущем?

Times рассуждает, что слава — это форма угнетения, одновременно дар и наказание за чрезмерное стремление к вниманию, которое в действительности является потребностью в настоящей любви. И, поскольку сегодня мир отказываются от «устаревших архетипов», индустрия нуждается в новых типах инфлюэнсеров.

«Кто может появиться на месте знаменитого артиста, кинозвезды, сердцееда? Что является противоядием от безумного зрелища, которое мы сейчас наблюдаем? Возможно, это репортеры в Газе, обычные девушки, сидящие дома в чепчиках, мужчины, рассуждающие в своих машинах об акциях и сексе на видео с тусклым светом. Словом, обычные люди, у которых в руках случайно оказался телефон с камерой, могут стать нашими новыми героями», подводит итог издание.
Актеры
Видео
Анастасия Ивлеева
Энтони Маки
Бенедикт Камбербетч
Мэрилин Монро
Джулия Робертс
Дима Билан
Элвис Пресли
Ким Кардашьян
Уилл Смит
Филипп Киркоров
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