«Падшие божества». Звезды кино теряют славу и любовь зрителей. Почему они больше никому не нужны и кто их заменит?
Большинство известных актеров и актрис завели аккаунты в соцсетях — и это стало их ошибкой, считают редакторы Los Angeles Times. Демонстрируя свою повседневную жизнь и раскрывая подробности личных переживаний, они попытались стать ближе к своим поклонникам, однако вместе с этим неосознанно приравняли себя к юным тиктокерам, которые не тратили большую часть жизни на образование и бесконечные кастинги, а случайно опубликовали короткий вирусный ролик. Почему некогда великие и недосягаемые идолы кино потеряли интерес зрителей и кто может заменить их в будущем — разбиралась «Ленты.ру».
Фанаты устроили звездам blockout
«Чувак, представь, если бы мы все начали игнорировать знаменитостей. Например, как было бы смешно, если бы они что-то запостили, и это бы набрало 13 лайков», — произнесла в своем ролике тиктокерша с никнеймом heeemaw в декабре прошлого года.
Тогда девушка еще не знала, что совсем скоро ее видео соберет почти 55 миллионов просмотров, а фантазия превратится в новый интернет-тренд — blockout (буквально — тотальное игнорирование).
Одной из первых под удар попала Ким Кардашьян. Ролик, который телезвезда сняла для своего бренда Skims в коллаборации с North Face, набрал всего 85 тысяч лайков за первые два дня после публикации. Это число — относительно небольшое с учетом того, что на нее подписаны 10 миллионов человек.
Предыдущее же видео, выпущенное Skims совместно с Dolce & Gabbana, должно было и вовсе произвести фурор, однако по итогу оно понравилось лишь 63 тысячам человек за месяц. Примечательно, что до начала тренда публикации Кардашьян всегда набирали по несколько сотен тысяч, а иногда и миллионы лайков.
Почему современные звезды никогда не достигнут славы кумиров прошлого?
«Снимет ли кто-нибудь фильм под названием "Ким" через 50 лет? И поймут ли все, что это фильм про Ким Кардашьян, вездесущую медийную личность первых двух десятилетий XXI века? — задается вопросом El Pais. — Это кажется маловероятным, несмотря на 152 миллиона ее подписчиков и мировую империю, охватывающую сферы моды, красоты и развлечений. Ким Кардашьян — это не Мэрилин Монро, даже если первая надела платье последней на Met Gala».
Французское издание иронизирует, что сегодня даже те, кто хорошо разбирается в поп-культуре, не знают и половины актеров из выпуска Vanity Fair, приуроченного к церемонии премии «Оскар».
«Дом Эммы Чемберлен вирусится, а мы не понимаем, кто она такая, — не говоря уже о том, как 21-летняя девушка заработала достаточно денег на покупку особняка за 4,3 миллиона долларов», — недоумевают авторы.
По мнению главы Центра современной культуры Барселоны (CCCB) Хорди Коста, звезды прошлого столетия, такие как Элвис Пресли и Мэрилин Монро, воплощали «высший идеал желания в его мужских и женских формах». Однако способы достижения и переживания популярности изменились: сегодня универсальных желаний не существует, и заставить огромное количество людей любить одно и то же — просто невозможно.
Историк кино Бен Фриц в своей книге «Большая картина: борьба за будущее фильмов» добавляет, что нынешняя ситуация резко контрастирует с тем, что было всего два десятилетия назад. В то время артисты величины Тома Хэнкса и Джулии Робертс безоговорочно считались ядром индустрии. Такие звезды требовали зарплату в десятки миллионов долларов и ни один фильм не мог выйти на экраны до тех пор, пока они лично не одобрят каждую сцену.
«В 1950-х годах Голливуд стал фабрикой славы. Быть знаменитостью в то время означало воплощать гламур, талант и недосягаемость. Звезды были не просто людьми — они были совершенством. Их работа говорила за них, а их личная жизнь оставалась действительно личной», — издание Medium.
Что погубило культуру селебрити?
Формула, которая некогда буквально приравнивала актеров к богам, больше не работает, отмечает Medium. Волшебство селебрити испарилось с появлением соцсетей, в которых они обменяли свою таинственность на чрезмерную открытость. Знаменитые актеры и актрисы превратились в простых инфлюэнсеров, размывая границы между настоящей славой и простой узнаваемостью, которую сегодня можно обрести за считанные секунды в TikTok.
«Знаменитости — устаревшие архетипы, падшие божества. Они соперничают за внимание аудитории с тиктокерами, которые показывают в социальных сетях самые нелестные домашние наряды и общаются друг с другом обо всем на свете — от войны до квантовой физики — просто так, без прикрас», — соглашается издание Times.
Более того, в эпоху интеллектуальной собственности и развлечений, основанных на франшизах, актеры стали взаимозаменяемыми. Почти все большие звезды — от Бенедикта Камбербэтча до Дженнифер Лоуренс — связаны либо со вселенной Marvel, либо с DC. Но, по мнению Хорди Коста, все они — «расходные материалы». И это признают даже сами актеры, в том числе Энтони Маки, исполнивший роль Сокола в фильмах Marvel.
«Кинозвезд больше нет. Энтони Маки — не звезда. Сокол — вот звезда. Раньше вы ходили на фильмы Уилла Смита, Сталлоне или Шварценеггера. Теперь вы идете на «Людей Икс». Эволюция супергеройского кино означает смерть кинозвезд», — Энтони Маки.
Почему звезды больше никому не нужны?
Главная цель инфлюэнсера — создать личный бренд. Благодаря этому аудитория начинает интересоваться не только его продуктом, но и жизнью. Для этого звезды выкладывают все больше «искреннего» контента: показывают лицо без макияжа, своих детей и распорядок дня, раскрывают подробности отношений с партнером и говорят о наболевшем. И до недавнего времени это действительно работало. 37 % потребителей в 2022 году доверяли инфлюэнсерам больше, чем брендам.
Однако наступила эра осознанного потребления, и тренды изменились. Люди начали отказываться от ненужных вещей, и контент с бесконечными «распаковками» набирает все меньше просмотров. Параллельно с этим растет психологическая осведомленность — поклонники стараются выстраивать более осознанные отношения с кумирами, фокусируясь по большей части на собственной жизни. Как следствие — эмоциональная вовлеченность в рутину звезды снижается и интерес к ней угасает.
По мнению YouTube-блогерши Алины Мурадимовой, наступила очередь не фанатов, а звезд вовлекаться в жизнь своих зрителей. Чтобы оставаться на плаву, они обязаны понимать, что сейчас актуально, важно и нужно аудитории. И речь идет не только о голливудских, но и о российских селебрити.
В качестве примера автор ролика о крахе культуры селебрити приводит скандал вокруг «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, который оказался настолько громким, что про него появилась статья в «Википедии». Как известно, участники, которые пришли на мероприятие в полуобнаженном виде, столкнулись с серьезными последствиями в том числе из-за массового недовольства простых россиян. В результате звездам, среди которых были Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита пришлось публично извиняться перед публикой.
Кто заменит звезд в будущем?
Times рассуждает, что слава — это форма угнетения, одновременно дар и наказание за чрезмерное стремление к вниманию, которое в действительности является потребностью в настоящей любви. И, поскольку сегодня мир отказываются от «устаревших архетипов», индустрия нуждается в новых типах инфлюэнсеров.
«Кто может появиться на месте знаменитого артиста, кинозвезды, сердцееда? Что является противоядием от безумного зрелища, которое мы сейчас наблюдаем? Возможно, это репортеры в Газе, обычные девушки, сидящие дома в чепчиках, мужчины, рассуждающие в своих машинах об акциях и сексе на видео с тусклым светом. Словом, обычные люди, у которых в руках случайно оказался телефон с камерой, могут стать нашими новыми героями», — подводит итог издание.