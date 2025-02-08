Большинство известных актеров и актрис завели аккаунты в соцсетях — и это стало их ошибкой, считают редакторы Los Angeles Times. Демонстрируя свою повседневную жизнь и раскрывая подробности личных переживаний, они попытались стать ближе к своим поклонникам, однако вместе с этим неосознанно приравняли себя к юным тиктокерам, которые не тратили большую часть жизни на образование и бесконечные кастинги, а случайно опубликовали короткий вирусный ролик. Почему некогда великие и недосягаемые идолы кино потеряли интерес зрителей и кто может заменить их в будущем — разбиралась «Ленты.ру».

Фанаты устроили звездам blockout

« Ч у в а к , п р е д с т а в ь , е с л и б ы м ы в с е н а ч а л и и г н о р и р о в а т ь з н а м е н и т о с т е й . Н а п р и м е р , к а к б ы л о б ы с м е ш н о , е с л и б ы о н и ч т о - т о з а п о с т и л и , и э т о б ы н а б р а л о 1 3 л а й к о в » , — п р о и з н е с л а в с в о е м р о л и к е т и к т о к е р ш а с н и к н е й м о м h e e e m a w в д е к а б р е п р о ш л о г о г о д а .

Тогда девушка еще не знала, что совсем скоро ее видео соберет почти 55 миллионов просмотров, а фантазия превратится в новый интернет-тренд — blockout (буквально — тотальное игнорирование).

Одной из первых под удар попала Ким Кардашьян. Ролик, который телезвезда сняла для своего бренда Skims в коллаборации с North Face, набрал всего 85 тысяч лайков за первые два дня после публикации. Это число — относительно небольшое с учетом того, что на нее подписаны 10 миллионов человек.

Предыдущее же видео, выпущенное Skims совместно с Dolce & Gabbana, должно было и вовсе произвести фурор, однако по итогу оно понравилось лишь 63 тысячам человек за месяц. Примечательно, что до начала тренда публикации Кардашьян всегда набирали по несколько сотен тысяч, а иногда и миллионы лайков.

Почему современные звезды никогда не достигнут славы кумиров прошлого?

« С н и м е т л и к т о - н и б у д ь ф и л ь м п о д н а з в а н и е м " К и м " ч е р е з 5 0 л е т ? И п о й м у т л и в с е , ч т о э т о ф и л ь м п р о К и м К а р д а ш ь я н , в е з д е с у щ у ю м е д и й н у ю л и ч н о с т ь п е р в ы х д в у х д е с я т и л е т и й X X I в е к а ? — з а д а е т с я в о п р о с о м E l P a i s . — Э т о к а ж е т с я м а л о в е р о я т н ы м , н е с м о т р я н а 1 5 2 м и л л и о н а е е п о д п и с ч и к о в и м и р о в у ю и м п е р и ю , о х в а т ы в а ю щ у ю с ф е р ы м о д ы , к р а с о т ы и р а з в л е ч е н и й . К и м К а р д а ш ь я н — э т о н е М э р и л и н М о н р о , д а ж е е с л и п е р в а я н а д е л а п л а т ь е п о с л е д н е й н а M e t G a l a » .

Французское издание иронизирует, что сегодня даже те, кто хорошо разбирается в поп-культуре, не знают и половины актеров из выпуска Vanity Fair, приуроченного к церемонии премии «Оскар».

« Д о м Э м м ы Ч е м б е р л е н в и р у с и т с я , а м ы н е п о н и м а е м , к т о о н а т а к а я , — н е г о в о р я у ж е о т о м , к а к 2 1 - л е т н я я д е в у ш к а з а р а б о т а л а д о с т а т о ч н о д е н е г н а п о к у п к у о с о б н я к а з а 4 , 3 м и л л и о н а д о л л а р о в » , — н е д о у м е в а ю т а в т о р ы .

По мнению главы Центра современной культуры Барселоны (CCCB) Хорди Коста, звезды прошлого столетия, такие как Элвис Пресли и Мэрилин Монро, воплощали «высший идеал желания в его мужских и женских формах». Однако способы достижения и переживания популярности изменились: сегодня универсальных желаний не существует, и заставить огромное количество людей любить одно и то же — просто невозможно.

Историк кино Бен Фриц в своей книге «Большая картина: борьба за будущее фильмов» добавляет, что нынешняя ситуация резко контрастирует с тем, что было всего два десятилетия назад. В то время артисты величины Тома Хэнкса и Джулии Робертс безоговорочно считались ядром индустрии. Такие звезды требовали зарплату в десятки миллионов долларов и ни один фильм не мог выйти на экраны до тех пор, пока они лично не одобрят каждую сцену.

« В 1 9 5 0 - х г о д а х Г о л л и в у д с т а л ф а б р и к о й с л а в ы . Б ы т ь з н а м е н и т о с т ь ю в т о в р е м я о з н а ч а л о в о п л о щ а т ь г л а м у р , т а л а н т и н е д о с я г а е м о с т ь . З в е з д ы б ы л и н е п р о с т о л ю д ь м и — о н и б ы л и с о в е р ш е н с т в о м . И х р а б о т а г о в о р и л а з а н и х , а и х л и ч н а я ж и з н ь о с т а в а л а с ь д е й с т в и т е л ь н о л и ч н о й » , — и з д а н и е M e d i u m .

Что погубило культуру селебрити?

Формула, которая некогда буквально приравнивала актеров к богам, больше не работает, отмечает Medium. Волшебство селебрити испарилось с появлением соцсетей, в которых они обменяли свою таинственность на чрезмерную открытость. Знаменитые актеры и актрисы превратились в простых инфлюэнсеров, размывая границы между настоящей славой и простой узнаваемостью, которую сегодня можно обрести за считанные секунды в TikTok.

« З н а м е н и т о с т и — у с т а р е в ш и е а р х е т и п ы , п а д ш и е б о ж е с т в а . О н и с о п е р н и ч а ю т з а в н и м а н и е а у д и т о р и и с т и к т о к е р а м и , к о т о р ы е п о к а з ы в а ю т в с о ц и а л ь н ы х с е т я х с а м ы е н е л е с т н ы е д о м а ш н и е н а р я д ы и о б щ а ю т с я д р у г с д р у г о м о б о в с е м н а с в е т е — о т в о й н ы д о к в а н т о в о й ф и з и к и — п р о с т о т а к , б е з п р и к р а с » , — с о г л а ш а е т с я и з д а н и е Times.

Более того, в эпоху интеллектуальной собственности и развлечений, основанных на франшизах, актеры стали взаимозаменяемыми. Почти все большие звезды — от Бенедикта Камбербэтча до Дженнифер Лоуренс — связаны либо со вселенной Marvel, либо с DC. Но, по мнению Хорди Коста, все они — «расходные материалы». И это признают даже сами актеры, в том числе Энтони Маки, исполнивший роль Сокола в фильмах Marvel.

« К и н о з в е з д б о л ь ш е н е т . Энтони Маки — не звезда. Сокол — вот звезда. Раньше вы ходили на фильмы Уилла Смита, Сталлоне или Шварценеггера. Теперь вы идете на «Людей Икс». Эволюция супергеройского кино означает смерть кинозвезд», — Энтони Маки.

Почему звезды больше никому не нужны?

Главная цель инфлюэнсера — создать личный бренд. Благодаря этому аудитория начинает интересоваться не только его продуктом, но и жизнью. Для этого звезды выкладывают все больше «искреннего» контента: показывают лицо без макияжа, своих детей и распорядок дня, раскрывают подробности отношений с партнером и говорят о наболевшем. И до недавнего времени это действительно работало. 37 % потребителей в 2022 году доверяли инфлюэнсерам больше, чем брендам.

Однако наступила эра осознанного потребления, и тренды изменились. Люди начали отказываться от ненужных вещей, и контент с бесконечными «распаковками» набирает все меньше просмотров. Параллельно с этим растет психологическая осведомленность — поклонники стараются выстраивать более осознанные отношения с кумирами, фокусируясь по большей части на собственной жизни. Как следствие — эмоциональная вовлеченность в рутину звезды снижается и интерес к ней угасает.

По мнению YouTube-блогерши Алины Мурадимовой, наступила очередь не фанатов, а звезд вовлекаться в жизнь своих зрителей. Чтобы оставаться на плаву, они обязаны понимать, что сейчас актуально, важно и нужно аудитории. И речь идет не только о голливудских, но и о российских селебрити.

В качестве примера автор ролика о крахе культуры селебрити приводит скандал вокруг «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, который оказался настолько громким, что про него появилась статья в «Википедии». Как известно, участники, которые пришли на мероприятие в полуобнаженном виде, столкнулись с серьезными последствиями в том числе из-за массового недовольства простых россиян. В результате звездам, среди которых были Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита пришлось публично извиняться перед публикой.

Кто заменит звезд в будущем?

Times рассуждает, что слава — это форма угнетения, одновременно дар и наказание за чрезмерное стремление к вниманию, которое в действительности является потребностью в настоящей любви. И, поскольку сегодня мир отказываются от «устаревших архетипов», индустрия нуждается в новых типах инфлюэнсеров.