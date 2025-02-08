Возвращение в РФ, пьянство, критика СВО: как живет Дмитрий Назаров

Звезда сериала «Кухня» актер Дмитрий Назаров назвал условие, при котором вернется в Россию. Какое оно и что известно о жизни Назарова?

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Вернется ли Назаров в Россию

Назаров заявил, что вернется в Россию после того, как закончится СВО. Артист сообщил, что не пил алкоголь больше 15 лет, но ради такого повода готов это сделать.

« Я 1 5 с п о л о в и н о й л е т н е п ь ю . К о г д а в с е к а р д и н а л ь н о и з м е н и т с я и [ С В О ] п р е к р а т и т с я , т о я в е р н у с ь т а к и м п ь я н ы м в Р о с с и ю » , — с к а з а л о н .

Актер добавил, что никогда не занимался дискредитацией армии России в своем творчестве. Он напомнил, что часто сочиняет стихи на тему спецоперации, однако большинство из них написаны с «огромным сожалением от того, что это произошло, происходит и будет происходить».

До этого в интервью Назаров признавался, что тоскует по России.

« Я о б о ж а ю М о с к в у . И н о г д а я д а ж е п о н е й с к у ч а ю , п о к а к и м - т о м е с т а м . Я н а с т о я щ и й м о с к в и ч » , — з а я в и л а р т и с т .

Его супруга актриса Ольга Васильева отмечала, что в Москве у них «очень много осталось», в том числе дети и родители. С бывшими коллегами они не общаются из политических соображений.

Что Назаров говорил о России и СВО

Назаров выступал с резкой критикой России и российской власти: например, публично недоумевал, зачем в РФ празднуют День Победы. После начала СВО актер начал выступать со стихами — как собственного сочинения, так и переделками классиков, — в которых критиковал не только спецоперацию или Кремль, но и всю Россию в целом.

« Н а м н е о т м ы т ь с я н и к о г д а о т в о н и л и п к о г о с т ы д а ! » — п р о в о з г л а с и л Н а з а р о в в о д н о м и з с в о и х с т и х о т в о р е н и й .

В январе 2023 года Назарова вместе с Васильевой уволили из МХТ имени Чехова. Актер играл там более 20 лет. Заместитель директора по связям с общественностью Вадим Верник рассказал, что перед этим был «тяжелый разговор» с художественным руководителем МХТ Константином Хабенским. После увольнения Назаров с супругой уехали в Канны.

В марте того же года на Назарова составили протокол по административному делу о дискредитации ВС России. В ответ через неделю артист выпустил новое стихотворение:

« В ы у д и в и т е л ь н о н е п р а в ы в ж е л а н ь е а р м и ю с п а с а т ь . О н а — з а щ и т н и ц а д е р ж а в ы , е е н е н а д о з а щ и щ а т ь » , — з а я в и л Н а з а р о в .

В апреле Тверской суд Москвы оштрафовал артиста на 50 тысяч рублей. В дальнейшем новые дела против Назарова не возбуждали, хотя он не прекращает публиковать свои стихи.

Что известно о статусе иноагента у Назарова

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил признать иноагентами Назарова и Васильеву. По его словам, никто еще не проверял источники их доходов за границей.

« Э т о т т о в а р и щ в п о с л е д н е е в р е м я у ж е с о ш е л с у м а , с л е т е л с к а т у ш е к в п р я м о м с м ы с л е . О н у ж е н е з н а е т , к а к с д е л а т ь т а к , ч т о б ы е г о з а м е т и л и » , — з а я в и л Б о р о д и н .

Он также обращался в Генпрокуратуру с просьбой запретить продажу сборника стихов Назарова. По его словам, занявший антироссийскую позицию артист продолжает жить «за счет граждан нашей страны».

Соответствующим статусом Минюст Назарова не наделил.

Как Назаров живет за границей

Певица и актриса Алена Кравец рассказала со ссылкой на знакомых бизнесменов и знаменитостей, что различные олигархи, которые любили приглашать Назарова в качестве ведущего семейных праздников, сейчас «дают ему от ворот поворот».

« Е г о в ы г н а л и о т о в с ю д у , п о э т о м у о н т е п е р ь п о б и р а е т с я в п о л у п о д в а л ь н ы х з а л ь ч и к а х б ы в ш и х с о ю з н ы х р е с п у б л и к . З а р а б а т ы в а е т с у щ и е к о п е й к и и о к о н ч а т е л ь н о с п и л с я . Н о н а м е г о н е ж а л к о » , — с о о б щ и л а К р а в е ц .

Отмечалось, что за границей Назаров и Васильева гастролируют с концертными программами «L'amour-мур, или Держава набекрень» и «Черт знает что». Актеры исполняют авторские песни, стихи и басни. При этом билеты хорошо продаются не всегда, иногда концерты приходится отменять из-за низких продаж.

В роликах, которые публикует Назаров, можно заметить, что он сильно похудел, стал выглядеть старше, а его лицо стало асимметричным. Актриса Яна Поплавская предположила, что виной всему «непомерное количество алкоголя».

Также известно, что постоянный доход звезды «Кухни» — это его пенсия, которая со всеми надбавками выходит около 60 тысяч рублей.

Однако у Назарова осталась дорогостоящая недвижимость в России. Так, он владеет трехэтажным домом, стоимость которого оценивается в 15 млн рублей, а также трехкомнатной квартирой в Москве примерно за 20 млн рублей. Информации о том, что он их продавал, не было.