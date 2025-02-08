Актриса Пересильд отказалась отвечать на вопрос о стремлении получить «Оскар»

Актриса Анна Пересильд не стала отвечать на вопрос kp.ru, мечтает ли она получить премию «Оскар».

«Я не хочу ничего загадывать» немногословно ответила 15-летняя звезда сериала «Слово пацана».

Пересильд также заявила, что верит в российского актера Юру Борисова, который стал номинантом нынешнего «Оскара».

«Надеюсь, что все получится, все случится. Но даже если нет, то номинация на "Оскар" это уже вау!» подчеркнула артистка.

23 января стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию российскому артисту составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

«Анора» получила гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.