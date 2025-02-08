Актриса Анна Пересильд не стала отвечать на вопрос kp.ru, мечтает ли она получить премию «Оскар».

« Я н е х о ч у н и ч е г о з а г а д ы в а т ь … » — н е м н о г о с л о в н о о т в е т и л а 1 5 - л е т н я я з в е з д а с е р и а л а « С л о в о п а ц а н а » .

Пересильд также заявила, что верит в российского актера Юру Борисова, который стал номинантом нынешнего «Оскара».

« Н а д е ю с ь , ч т о в с е п о л у ч и т с я , в с е с л у ч и т с я . Н о д а ж е е с л и н е т , т о н о м и н а ц и я н а " О с к а р " — э т о у ж е в а у ! » — п о д ч е р к н у л а а р т и с т к а .

23 января стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию российскому артисту составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

«Анора» получила гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.