Умер американский актер театра и кино Тони Робертс. Ему было 85 лет
В США на 86-м году жизни скончался театральный и киноактер Тони Робертс. О смерти артиста изданию The New York Times сообщила его дочь Николь Берли. Причину кончины отца она не уточнила.
У Робертса была отличная сценическая личность, идеально подходящая для музыкальной комедии. Он участвовал в таких разнообразных бродвейских мюзиклах, как How Now, Dow Jones (1967), «Сахар (1972), адаптации фильма Some Like It Hot, а также «Виктор/Виктория (1995). Он также играл в манерном роллер-диско Xanadu (2007) и The Royal Family (2009).
«Мне никогда не везло в карточных играх. Я никогда не выигрывал джекпот. Но мне невероятно повезло в жизни. В отличие от многих моих приятелей, которые не знали, кем хотят стать, когда вырастут, я знал, что хочу стать актером еще до того, как пошел в школу, - признавался он в мемуарах.
В кино Робертс снялся в комедиях Вуди Аллена «Не пей воду и «Сыграй это снова, Сэм.
Ранее на этой неделе на 87-м году жизни не стало британского актера Пол Хью Мориарти. Он стал известен благодаря участию в фильмах «Карты, деньги, два ствола и «Челюсти 3. Кончину артиста подтвердили члены его семьи.