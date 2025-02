В США на 86-м году жизни скончался театральный и киноактер Тони Робертс. О смерти артиста изданию The New York Times сообщила его дочь Николь Берли. Причину кончины отца она не уточнила.

У Робертса была отличная сценическая личность, идеально подходящая для музыкальной комедии. Он участвовал в таких разнообразных бродвейских мюзиклах, как How Now, Dow Jones (1967), «Сахар (1972), адаптации фильма Some Like It Hot, а также «Виктор/Виктория (1995). Он также играл в манерном роллер-диско Xanadu (2007) и The Royal Family (2009).

« М н е н и к о г д а н е в е з л о в к а р т о ч н ы х и г р а х . Я н и к о г д а н е в ы и г р ы в а л д ж е к п о т . Н о м н е н е в е р о я т н о п о в е з л о в ж и з н и . В о т л и ч и е о т м н о г и х м о и х п р и я т е л е й , к о т о р ы е н е з н а л и , к е м х о т я т с т а т ь , к о г д а в ы р а с т у т , я з н а л , ч т о х о ч у с т а т ь а к т е р о м е щ е д о т о г о , к а к п о ш е л в ш к о л у , - п р и з н а в а л с я о н в м е м у а р а х .

В кино Робертс снялся в комедиях Вуди Аллена «Не пей воду и «Сыграй это снова, Сэм.

Ранее на этой неделе на 87-м году жизни не стало британского актера Пол Хью Мориарти. Он стал известен благодаря участию в фильмах «Карты, деньги, два ствола и «Челюсти 3. Кончину артиста подтвердили члены его семьи.