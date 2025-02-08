От тюрьмы до политики: как сложились судьбы актеров фильма «Кортик»

Трехсерийный фильм «Кортик», снятый по одноименной повести писателя Анатолия Рыбакова, вышел на экраны в 1973 году. Сюжет повествует о школьниках времен Гражданской войны в России, пытающихся раскрыть тайну морского кортика, который хранит шифрованное послание. При этом им постоянно приходится вступать в противостояние с бандитами. Как сложились судьбы актеров, сыгравших персонажей картины, — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

© Вечерняя Москва

Родители Сергея Шевкуненко, исполнившего роль Миши, дружили с Анатолием Рыбаковым, по повести которого сняли фильм. Это помогло ему сыграть главную роль в картине. После выхода ленты он мог продолжить карьеру актера, однако связался с плохой компанией, занимался воровством и много пил. Актер успел сняться в продолжениях «Кортика» — фильмах «Бронзовая птица» и «Пропавшая экспедиция», но вскоре после съемок получил срок в детской колонии за драку. Отсидев год, актер какое-то время работал осветителем в «Мосфильме», однако в 1978 году его снова посадили — на этот раз за взлом буфета и кражу еды. Спустя год он вышел по УДО и благодаря подруге его матери, актрисе Зое Федоровой, снова устроился в «Мосфильм». В 1981 году Федорову застрелили, следствие подозревало в убийстве Шевкуненко, но доказать вину артиста не смогли.

Вскоре Шевкуненко снова посадили на четыре с половиной года за квартирную кражу и хранение наркотических веществ. Актер пытался бежать, но его поймали и продлили срок. Спустя шесть лет он вышел на свободу, получив инвалидность из-за открытой формы туберкулеза. В Москве его нигде не брали на работу, из-за чего ему пришлось уехать в Смоленск. Там он женился, но в 1989 году снова получил тюремный срок. В 1994 году он организовал «Мосфильмовскую ОПГ», став авторитетом в криминальном мире. В 1995 году Шевкуненко и его мать убили в собственной квартире. Кто это сделал — до сих пор неизвестно.

© Вечерняя Москва

Владимира Дичковского, сыгравшего роль Генки, также отобрали для роли во время обхода школ страны в поисках юных актеров. Он снялся в продолжении фильма — «Бронзовой птице». Гонорар за съемки актер потратил на покупку мопеда. Также сыграл в картинах «Приключения в городе, которого нет» и «Черная береза». Дичковский намеревался продолжить карьеру актера, пытался поступить в Минский театральный институт, но члены экзаменационной комиссии решили, что он актер одной роли, и не взяли его.

После школы Дичковский пошел в армию, проходя службу в Генштабе в Москве. Там он получил профессию шофера. После службы долгое время работал водителем-экспедитором. По словам Дичковского, он не сожалеет о том, что не смог стать актером. Сейчас он проживает в Минске.

Игорь Шульженко (Славка Эльдаров)

© Вечерняя Москва

Игорь Шульженко был из обычной семьи. На съемки он попал случайно: к нему в школу пришли с киностудии с целью найти исполнителей ролей в фильме. Шульженко понравился режиссеру и сыграл роль Славки. Съемки повлияли на его успеваемость: актер из хорошиста превратился в двоечника. Артист снялся также в «Бронзовой птице», после чего его перестали приглашать на съемки.

После школы Шульженко поступил в Радиотехнический институт, но был отчислен через год из-за плохой посещаемости. Затем он поступил в Политехнический институт, но снова забросил учебу. Вскоре Шульженко освоил профессию плиточника и даже добился в ней определенных успехов. Затем актер женился, у него родился сын. Однако Шульженко пристрастился к алкоголю, из-за чего потерял работу и развелся с женой. В 2009 году в возрасте 51 года Игорь Шульженко скончался. Причиной смерти стал алкоголизм.

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Михаил Голубович, сыгравший роль Полевого, уже был опытным актером к моменту съемок фильма, снимаясь с 1967 года и играя в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре. Например, он сыграл роль Артема Корчагина в фильме «Как закалялась сталь». После выхода «Кортика» Голубович снялся в таких картинах, как «Дума о Ковпаке», «Хождение по мукам», «Юркины рассветы», «Гонка с преследованием», «Мерседес» уходит от погони», «Мужество» и других. В 1977 году получил звание народного артиста Украинской ССР. В 1994 году в жизни актера произошло горе: во время съемок погиб его старший сын Владимир, когда его лошадь случайно упала в яму. Молодому человеку было всего 29 лет.

Во второй половине 1990-х годов Голубович возглавлял Управление культуры Луганской облгосадминистрации. В 2000 году стал вести актерский курс в Луганском институте культуры и искусств. В 2004 году был руководителем избирательного штаба Виктора Януковича. Также он был депутатом Луганского областного совета. В ноябре 2022 года актер добровольно подал в отставку. Последними его съемками стал фильм «Ополченочка» 2018 года, где актер сыграл самого себя. Интересно, что артист пробовал себя и в роли видеоблогера: последние годы жизни он вел проект «Культпросвет с Михаилом Голубовичем». Актер скончался от онкологического заболевания в 2023 году в возрасте 79 лет.

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Эммануил Виторган, сыгравший Никитского, снимался в кино с 1963 года. К тому же ему очень часто доставались главные роли в фильме. Но настоящую известность ему принесло перевоплощение в уголовника Глеба Заварзина в многосерийном фильме «И это все о нем». Виторган часто играл отрицательных персонажей, но, по его словам, ему это очень нравилось, ведь вживаться в такие роли интереснее. В 1978 году он женился во второй раз на актрисе Алле Балтер. Интересно, что они хотели пожениться намного раньше, но актеру не давала развод его первая жена Тамара Румянцева. С 1982 года он служил в Театре на Таганке, а с 1984 по 2005 год — в Театре имени Маяковского, откуда ушел из-за разногласий с худруком Сергеем Арцибашевым.

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В 1987 году у актера обнаружили рак легкого. Спустя некоторое время онкологию удалось победить. В 1992 году он организовал «Культурный центр Эммануила Виторгана», в котором проходили творческие встречи, моноспектакли и концерты. В 1999 году у супруги артиста обнаружили рак позвоночника, причем в последней стадии. Спасти ее не удалось: актриса скончалась в 2000 году. После этого Виторган впал в тяжелую депрессию. Победить недуг помогла его помощница Ирина Млодик, с которой у него закрутился роман. В 2003 году они поженились. Он также был режиссером спектаклей, например, поставив пьесу «Шаман с Бродвея» в 2002 году. Сейчас актер, несмотря на преклонный возраст (в 2024 году ему исполнилось 85 лет), продолжает сниматься в кино.