Умер создатель легендарных мультфильмов Disney Джо Хейл

В возрасте 99 лет скончался Джо Хейл, номинант премии "Оскар", ветеран Disney, художник-мультипликатор, продюсер и сценарист.

Как сообщила THR вдова художника Беверли, Хейл умер "в силу естественных причин" в своем доме в Калифорнии. Пара была вместе 60 лет.

Хейл начал карьеру на Disney в 1950-х - с "Алисы в Стране чудес". Далее - "Питер Пэн", "Леди и бродяга", "Спящая красавица", "101 далматинец", "Книга джунглей", "Мэри Поппинс" 1964-го и десятки других классических проектов.

Свою номинацию на "Оскар" художник получил в категории "Лучшие визуальные эффекты" за фантастический боевик 1979 года "Черная дыра". В нем сыграли Максимилиан Шелл и Энтони Перкинс.

В 2008 году Национальный фан-клуб фэнтези вручил Хейлу почетную премию "Легенда Disney".