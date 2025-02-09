110 лет назад родился актер Борис Андреев

9 февраля 1915 года родился советский актёр театра и кино, народный артист СССР Борис Андреев. Большим дебютом в кино для Андреева стала роль Назара Думы в ленте Ивана Пырьева «Трактористы». Впоследствии Андреев многократно воплощал на экране образы мужественных и волевых героев.

© кадр из фильма «Поэма о море»

Среди самых запоминающихся ролей Андреева в кино — боцман Зосима Росомаха из «Пути к причалу», сталевар Саша Свинцов из картины «Два бойца», матрос Лучкин из фильма «Максимка» и, конечно, Илья Муромец из одноимённой кинопостановки Александра Птушко. За свою жизнь актёр сыграл более чем в полусотне художественных фильмов. Борис Андреев — кавалер двух высших орденов СССР, лауреат двух Сталинских премий I степени и обладатель награды Каннского кинофестиваля.