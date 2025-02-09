Умер известный советский актер Хусан Мусабаев

8 февраля скончался Хусан Мусабаев, известный советский и узбекский актер театра, кино и телевидения, режиссер, продюсер и театральный деятель.

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Мусабаев родился в 1954 году в Ташкенте, в 1976 году окончил Ташкентский институт театрально-художественного искусства по специальности "актер кино и театра".

Трудовую деятельность начал в 1971 году помощником режиссера на ТРК. В 1976-1986 гг. - актер Узбекского театра "Ёш гвардия", в 1986-1998-м работал актером и руководителем труппы Узбекского государственного театра Сатиры. Далее - режиссер на телеканале "Узбекистан".

Снимался с 1970-х: "Великолепный мечтатель", "Волки", "Дневник, письмо и первоклассница", "Ау! Ограбление поезда", "Жизнь и смерть", два десятка других проектов.

Об уходе артиста сообщил портал Zamin со ссылкой на Творческого союза кинематографистов Узбекистана. Детали не называются.