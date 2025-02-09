Билан раскрыл секрет успеха Юры Борисовы за рубежом

Дима Билан раскрыл секрет успеха Юры Борисова, номинированного на «Оскар».

© кадр из фильма «Анора»

Исполнитель хита «Держи» заявил, что актер добивается таких высот благодаря своей необъяснимой энергии, которую он вкладывает в героев фильмов и сериалов.

Кроме того артист уточнил, что Борисов завоевывает внимание не только в России, но и за рубежом из-за своей искренности и простоты.

« Э н е р г и я , к о н е ч н о , д е л о в э н е р г и и , а б с о л ю т н о . И ч е м б о л ь ш е э т о в к л ю ч е н о в т о м и л и и н о м о р г а н и з м е м у з ы к а л ь н о м , т е м б о л ь ш е э т а м у з ы к а , н а в е р н о е , ц е п л я е т . У Ю р ы Б о р и с о в а т а к а я н е о б у з д а н н а я ю н о ш е с к а я э н е р г и я , к о т о р а я в с е х в д о х н о в л я е т . П о ч е м у о н т а к с и л ь н о , м о щ н о и м а с с о в о р а з о ш е л с я п о в с е м т е л е в и з и о н н ы м к а н а л а м ? П о т о м у ч т о в н е м е с т ь н е п о д д е л ь н а я и с к р е н н о с т ь . И э т о ц е п л я е т » , — з а я в и л Билан в беседе с The Voice на концерте Big Love Show 2025.

Билан уверен, что его трек «Молния», под который Борисов танцевал в Америке на съемочной площадке имеет такую же сильную энергия, как и сам актер.

Напомним, что Юра Борисов претендует на «Оскар» в номинации за лучшую мужскую роль второго плана за фильм «Анора».

Ранее мы писали о том, что актер Юра Борисов вновь проиграл Кирану Калкину и остался без премии.