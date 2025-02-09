Умер продюсер и актер Фрэнк Хилдебранд

Ушел из жизни Фрэнк Хилдебранд, продюсер, производственный менеджер и актер.

© Соцсети

Фрэнк, в частности, спродюсировал почти сто эпизодов сериала "Бойся ходячих мертвецов", одного из спин-оффов в рамках вселенной "Ходячих", и сыграл в нескольких сериях шоу.

В его послужном списке начиная с 1980-х - "Полиция нравов", "Однажды укушенный", вторые "Гоблины", "Робот Джокс", "Металлический зверь", "Беовульф" (1999-го, с Ламбертом), "У холмов есть глаза" Ажи, "Тень якудза" с Сигалом и другие.

Фрэнк Хилдебранд скончался после непродолжительной болезни перед своим 74-летием еще в ноябре, но известно об этом стало только сейчас. Про уход кинематографиста пишет 8 февраля Deadline со ссылкой на подтверждение от его семьи.