Дженнифер Энистон, Том Круз и другие звезды, работавшие курьерами

Курьер — важнейшая профессия, требующая выносливости, пунктуальности, а нередко неординарного мышления и умения находить выход из сложных ситуаций. В том числе эти качества помогли многим знаменитостям на разных этапах их творческого пути. Кто из голливудских и российских звезд работал в доставке — в подборке «Газеты.Ru».

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Владислав Тирон

Звезда «Триггера» Владислав Тирон подрабатывал курьером, уже будучи известным актером. В интервью «Газете.Ru» он рассказывал, как в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, решил «отдохнуть от актерства» — и, чтобы не остаться без денег, устроился в службу доставки «Кофемании». Заказы Тирон развозил на велосипеде, который взял в аренду в специальном сервисе для курьеров:

« П р и м е р н о к а ж д ы й ч а с п р и х о д и л з а к а з , я с о б и р а л е г о в к о р о б , с а д и л с я н а в е л о с и п е д и е х а л п о а д р е с у . Б ы л а з и м а , с к о л ь з к о , п а р у р а з я п а д а л — и о ч е н ь п е р е ж и в а л , ч т о з а к а з ы в н у т р и к о р о б а п о с т р а д а л и . Н о в с е б ы л о в п о р я д к е , н и к а к о г о н е г а т и в а о т к л и е н т о в я н е п о л у ч а л » .

По словам Тирона, этот опыт здорово помог ему в будущем: в 2024 году он сыграл главную роль в сериале «Курьеры», в центре сюжета которого были как раз суровые будни работников доставки.

Максим Костромыкин

Актер Максим Костромыкин, сыгравший добродушного гробовщика Гришу в сериале «Ольга», проработал курьером полгода. Артист устроился доставщиком в логистическую компанию в 2018 году, уже имея за плечами несколько десятков ролей в фильмах и сериалах. Костромыкин пошел работать в доставку ради денег, ведь, несмотря на звездные роли, больших гонораров он в те времена не получал.

« П о м н ю , н о я б р ь , н а П е р в о м к а н а л е в ы х о д и т « Ж е л т ы й г л а з т и г р а » , у м е н я о д н а и з г л а в н ы х р о л е й , и н а Т Н Т в э т о ж е в р е м я в ы х о д и т т р е т и й с е з о н « О л ь г и » . Я ж е к а к р а з в ы х о ж у и з о т д е л а к а д р о в л о г и с т и ч е с к о й к о м п а н и и — у с т р о и л с я д о с т а в щ и к о м . И п о т о м п о л г о д а я р а з в о з и л п о с ы л к и : ш а п к у н а т я г и в а л п о б р о в и , ч т о б н е о с о б о у з н а в а л и » , — д е л и л с я К о с т р о м ы к и н с ж у р н а л и с т а м и « С т а р Х и т а » .

Владимир Кристовский

Путь к славе Владимира Кристовского был долог и тернист. По данным из открытых источников, перед тем, как создать группу Uma2rmaH, музыкант успел попробовать себя в самых разных ипостасях: работал оператором на автозаправочной станции, водителем грузовика, продавцом бытовой техники, дворником в детском саду и даже ночным сторожем в морге. Курьерский опыт в резюме Кристовского также имеется. В одном из интервью музыкант признался, что столь разносторонние профессии помогли ему лучше узнать себя:

« Я и з у ч а л ж и з н ь с р а з н ы х р а к у р с о в . Х о т е л р а з о б р а т ь с я и п о н я т ь , к а к в э т о м м и р е в с е у с т р о е н о . Н о д о с и х п о р т а к и н е п о н я л ! З а т о в е с ь э т о т о п ы т м е н я н а п о л н и л и с и л ь н о п о м о г в т в о р ч е с т в е » .

Аль Пачино

В юности Аль Пачино не отличался прилежным поведением и стремлением к учебе. В 17 лет он был отчислен из школы за неуспеваемость, из-за чего поссорился с матерью и ушел из дома. Но у будущей звезды «Крестного отца» была мечта — поступить в нью-йоркскую Школу исполнительских искусств и стать актером. Чтобы оплатить свое образование, он трудился на разных работах — был уборщиком, официантом, почтальоном и посыльным. В одном из интервью Аль Пачино поделился воспоминаниями о том периоде своей жизни:

« Я у с т р о и л с я д о с т а в щ и к о м г а з е т ы « Ш о у - б и з н е с » . И в д о ж д ь , и в с н е г я д о с т а в л я л е е в г а з е т н ы е к и о с к и . Я п о л у ч а л з а э т о 1 2 д о л л а р о в — д е с я т к у и д в е б а н к н о т ы п о о д н о м у д о л л а р у . Н о я в с е г д а р а з м е н и в а л д е с я т к у , ч т о б ы у м е н я б ы л о 1 2 б а н к н о т — э т о б ы л о п о х о ж е н а п а ч к у д е н е г » .

Гай Ричи

Как и Аль Пачино, в юности Гай Ричи не сильно стремился к знаниям — и в 15 лет бросил школу. После этого будущий режиссер по рекомендации друга устроился курьером на киностудию, где довольно быстро погрузился во все процессы и спустя всего пару лет уже принимал участие в съемках рекламных роликов и музыкальных клипов. По признанию самого Ричи, в то время он мечтал «либо снимать фильмы, либо стать бандитом», получилось, можно сказать, два в одном — фильмы про бандитов у режиссера отменные.

Дженнифер Энистон

Перед тем, как сыграть свою звездную роль в «Друзьях», Дженнифер Энистон успела сменить несколько профессий — от официантки в кафе до специалиста службы телемаркетинга. Опыт курьерской работы у Энистон тоже имеется, правда, совсем недолгий: начинающей актрисе хватило одного дня, чтобы понять — доставлять посылки у нее получается не очень хорошо. Причиной неудачи стал велосипед, на котором звезде пришлось разъезжать по Нью-Йорку.

« Ч т о б ы в ы п о н и м а л и , я м о г у е з д и т ь н а в е л о с и п е д е в Ц е н т р а л ь н о м п а р к е , т а к к а к т а м е с т ь м я г к и е у ч а с т к и д л я п р и з е м л е н и я . Н о о к а з а т ь с я н а н а г р у ж е н н о м п о с ы л к а м и в е л о с и п е д е в п р о б к а х н а П я т о й а в е н ю … В и т о г е я с е л а в т а к с и , ч т о б ы п р о с т о з а к о н ч и т ь э т о т д е н ь » , — р а с с к а з ы в а л а а к т р и с а Д ж и м м и Ф э л л о н у в 2 0 2 1 г о д у .

Энистон добавила, что все же доставила посылки по назначению, но куда делся в тот день велосипед — она, увы, не помнит.

Том Круз

Том Круз попробовал себя в роли курьера дважды: в 1980 году он подрабатывал в службе доставки, пока учился актерскому мастерству в Нью-Йорке, а затем, спустя почти 20 лет, вновь надел курьерскую форму, когда готовился к роли злодея Винсента в «Соучастнике». На таком погружении в образ настоял режиссер картины Майкл Манн, по мнению которого персонаж Круза должен был уметь растворяться в толпе настолько, чтобы никто его не узнавал. Актер согласился, надел форму посыльного FedEx и повез заказ на один из рынков в Лос-Анджелесе.

« Э т о б ы л а о т л и ч н а я а к т е р с к а я т р е н и р о в к а . Т е п е р ь я о ч е н ь х о р о ш и й с т а л к е р » , — ш у т и л Т о м К р у з о б э т о м о п ы т е .

Гейтен Матараццо

Летом 2020 года, в самый разгар пандемии коронавируса, в полку звездных курьеров прибыло: американский актер Гейтен Матараццо, сыгравший роль Дастина Хендерсона в сериале «Очень странные дела», устроился доставщиком в ресторан Long Beach Island в Нью-Джерси. Свое решение актер объяснил просто: съемки четвертого сезона шоу были приостановлены из-за локдауна, а сидеть дома ему наскучило. Но, в отличие от Тома Круза, остаться незамеченным у Матараццо не вышло: фанаты «Очень странных дел» узнавали актера, несмотря на маску на лице и объемный капюшон.