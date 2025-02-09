Сигурни Уивер рассказала, кого она хочет увидеть во франшизе «Аватар»

Сигурни Уивер («Чужой», «Охотники за привидениями») пообщалась с журналистами издания GamesRadar. В ходе разговора актриса заявила, что хотела бы увидеть во франшизе «Аватар» Аню Тейлор-Джой.

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Я в о с х и щ а л а с ь е ё р а б о т о й с т е х п о р , к а к у в и д е л а е ё в « В е д ь м е » , а з а т е м в « Х о д е к о р о л е в ы » . Д у м а ю , ч т о д л я н е ё д е й с т в и т е л ь н о н е т н и ч е г о н е в о з м о ж н о г о .

В «Аватаре 3» сменится рассказчик. Вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Кроме того, в сюжете появятся новые племена, включая огненных на'ви.

Премьера третьей части состоится 19 декабря. «Аватар 4» планируется к выходу 21 декабря 2029 года, за ним должен последовать «Аватар 5», который ожидается 19 декабря 2031-го. Съёмки четвёртой ленты в серии стартовали в конце января этого года.