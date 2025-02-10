На "Ленфильме" рассказали о первой роли Олега Стриженова

Киностудия "Ленфильм" опубликовала некролог народного артиста СССР Олега Стриженова, напомнив, что экранный дебют артиста в главной роли состоялся именно у них - в ставшем легендарным "Оводе".

© скриншот из фильма «Хождение за три моря»

" О н б ы л р о ж д е н д л я э к р а н а " , - п о д ч е р к н у л и н а "Ленфильме".

Роль Стриженова в "Оводе" Файнциммера сделала его настоящей звездой нашего кино, тогда как сам фильм вошел в тройку лидеров кинопроката, собрав почти 40 000 000 зрителей.

Журнал "Советский экран" в 1957 году писал, что "Стриженову удалось не только внешне воспроизвести облик Артура-Овода, но и зажить мыслями и чувствами своего героя, усвоить его манеру думать, чувствовать, действовать".

И после "Овода" Олег Александрович активно снимался на "Ленфильме": "В твоих руках жизнь", "Пиковая дама", "Третья молодость", "Его звали Роберт", "Миссия в Кабуле", "Мир Николая Симонова", "Звезда пленительного счастья".

" Е г о у ч а с т и е в э т и х к а р т и н а х - в а ж н а я с т р а н и ц а в и с т о р и и к и н о с т у д и и " , - с к а з а н о в н е к р о л о г е .

Стриженов был удостоен Золотой медали и премии Музыкального фонда России имени Архиповой за воплощение образа Германа в "Пиковой даме", а далее, на VI Международном кинофестивале в Триесте, актер получил приз "Серебряный астероид" за лучшее исполнение главной мужской роли - в фильме "Его звали Роберт".

Народный артист СССР Олег Стриженов скончался вчера. Перед этим актера госпитализировали.