Жена в монастыре, смерть дочери, три брака: как жил актер Олег Стриженов

Вечером 9 февраля стало известно о смерти народного артиста СССР Олега Стриженова. Кинозвезду называли «наш Ален Делон», в него были влюблены тысячи женщин, но для него существовала лишь одна — актриса Лионелла Стриженова. Как жил артист, какими были его главные роли, что известно об истории его любви с супругой и других браках?

Причины смерти Стриженова, что известно, последние дни

О смерти артиста сообщила его помощница. Причину она не уточнила.

« Д а , э т о т а к , [ с к о н ч а л с я ] » , — о т в е т и л а о н а н а с о о т в е т с т в у ю щ и й в о п р о с .

7 февраля стало известно, что Стриженов попал в больницу. Его сын Александр, актер, кинорежиссер и сценарист, прокомментировал ситуацию, заявив, что отец чувствует себя хорошо.

« Ч е л о в е к н е б ы в а е т з д о р о в в 9 5 с п о л о в и н о й л е т , о н ж и в и п р о х о д и т п л а н о в ы е р а з н ы е о б с л е д о в а н и я » , — с к а з а л о н .

Сообщалось, что 95-летнему артисту потребовалась экстренная госпитализация. Врачам удалось стабилизировать состояние Стриженова, после чего актер находился под присмотром медиков около месяца.

Лионелла Стриженова, его супруга, 8 февраля сообщила, что «страшных диагнозов» врачи актеру не озвучивали.

« Ч у в с т в у е т с е б я н о р м а л ь н о , н и ч е г о с е р ь е з н о г о н е т . Х о д и л и п р о в е р и т ь с я , э т о б ы л о п л а н о в о . Н и к а к и х с т р а ш н ы х д и а г н о з о в н е т » , — с о о б щ и л а о н а .

Предварительно, причиной смерти актера мог стать инфаркт мозга, который случился у него 8 февраля.

Ранее телеканал «Вести» сообщал, что актер перенес ишемический инсульт. Предварительно, это и послужило причиной смерти.

Почему Стриженов решил стать актером

Олег Стриженов родился в семье полковника Александр Стриженова и учительницы Ксении Стриженовой. Отец участвовал в Гражданской и Великой Отечественной войнах. От первого брака у Ксении был сын Борис, который позднее стал летчиком-истребителем и погиб в битве под Сталинградом.

В браке с Александром она родила старшего сына Глеба, а затем Олега. Оба стали актерами. Родители думали, что Олег, имея склонность и таланты в рисовании, будет художником, но позже мальчик увлекся театром, как и старший брат. Стриженов с первой попытки поступил в училище имени Щукина при театре имени Евгения Вахтангова.

Как Стриженов стал звездой, главные роли

Когда режиссер Александр Файнциммер решил экранизировать роман Этель Лилиан Войнич «Овод», он долго искал актера на главную роль, но ни один из кандидатов не соответствовал его представлениям. Он рассматривал и Стриженова, когда тот еще был студентом, но Файнциммер посчитал его слишком юным.

Спустя несколько лет, когда Стриженов играл в Таллинском театре русской драмы, член съемочной группы «Овода» заметил актера в спектакле «Без вины виноватые», и актера пригласили на пробы, сразу утвердив на главную роль. Картина вышла в 1955 году, молодой актер стал советской кинозвездой.

В следующем фильме, «Мексиканец», Стриженов сыграл молодого боксера Фелипе Риверу. Еще одной знаменитой работой актера была драма «Сорок первый» — Олег исполнял роль белогвардейца Говорухи-Отрока. Критики тогда отметили не только талант актера, но и блестящий дуэт с Изольдой Извицкой.

Далее Стриженов сыграл главные роли в картинах «Капитанская дочка», «Пиковая дама», «Неподсуден», «Звезда пленительного счастья», «Последняя жертва», «Приступить к ликвидации».

Сколько детей у Стриженова

Стриженов был трижды женат. Первой супругой была актриса Марианна Бебутова, коллега по фильму «Овод». В браке появилась дочь Наталья, но семья актеров распалась, когда девочке было 11 лет.

В 1955 году на съемках «Мексиканца» Стриженов познакомился с Лионеллой Скирдой. Она только собиралась стать актрисой. За сценами артистов наблюдала целая толпа, среди других людей была и Лионелла — и в перерыве Стриженов заметил именно ее. Они немного пообщались и попрощались.

Спустя семь лет актеры встретились снова, и между ними вспыхнул роман. Стриженов не мог бросить жену и маленькую дочь, поэтому возлюбленные снова расстались. Лионелла вышла замуж за кинорежиссера Ивана Пырьева, а в 1968 году первая жена Стриженова подала на развод.

Актер вскоре женился на актрисе Любови Земляникиной (в девичестве Лифенцова). Она родила ему сына Александра. Стриженов тосковал без Лионеллы, она к тому моменту уже стала вдовой: Пырьев умер спустя год их брака. Стриженов шесть лет прожил с Земляникиной, потом они расстались.

« Л ю б о й р а з в о д р о д и т е л е й — э т о б о л ь ш а я т р а в м а д л я р е б е н к а . М о и р о д и т е л и р а с с т а л и с ь , к о г д а м н е б ы л о в о с е м ь л е т . У м е н я о щ у щ е н и е , ч т о е м у у д а л о с ь с д е л а т ь т а к , ч т о б ы э т о н а и м е н е е б о л е з н е н н о о т р а з и л о с ь н а м о е й н е у с т о я в ш е й с я п с и х и к е » , — г о в о р и л с ы н а к т е р а А л е к с а н д р С т р и ж е н о в в д о к у м е н т а л ь н о й л е н т е .

В июле 2004 года первая жена Стриженова скончалась. Она провела последние годы в монастыре. Их дочь Наталья умерла в 46 лет. В ее крови были обнаружены следы алкоголя и снотворного.

Лионелла и Олег снова встретились на съемках фильма Петра Тодоровского «Последняя жертва», где должны были сниматься вместе. Во время озвучивания картины Стриженов решился сделать предложение возлюбленной на глазах у всей съемочной группы, и она не смогла ему отказать.

Режиссер Владимир Басов — младший рассказал NEWS.ru, что Стриженов дожил до 95 лет во многом благодаря супруге Лионелле. По его словам, жена Стриженова сопровождала его почти на всех съемках.