Умер актер Энтони Дилео, звезда фильмов ужасов

Американский киноактер Энтони "Корки" Дилео-младший скончался 7 февраля. Об этом сообщает портал IMDb. Причиной смерти артиста стали осложнения COVID-19.

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Дилео дебютировал на экране в 1981 году - в "Рыцарях наездниках" Джорджа Ромеро. Далее снялся в ряде других проектов режиссера, включая "День мертвецов", "Обезьяну-убийцу" и "Два злобных взгляда". Также артист появляется в ремейке ромеровской "Ночи живых мертвецов" от Тома Савини.

Плюс на его счету - номинированная на две премии "Оскар" драма Джорджа Миллера "Масло Лоренцо", "Боб Робертс" Тима Роббинса, "Только ты" Джуисона и комедия с Хоскинсом "Похороны Джека".