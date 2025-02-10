Начались съемки шоу «Богатырские игры» с Пореченковым и Масленниковым

Начались съемки нового масштабного шоу "Богатырские игры", в котором 100 силачей со всей страны поборются за титул "Богатырь всея Руси" и 10 миллионов рублей. Героев поддержит тройка ведущих: актер Михаил Пореченков, видеоблогер Дмитрий Масленников и звезда сериала "Ландыши. Такая нежная любовь" Ника Здорик. Шоу снимается для телеканала СТС.

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В каждом выпуске героев в возрасте от 18 до 70 лет ждут уникальные испытания в духе русских сказок, а в финале - сложнейшая полоса препятствий "Кудыкина гора", состоящая из 11 этапов. По результатам первых поединков лучшие набирают себе команды-дружины, которые дальше участвуют в эстафетах. В итоге победителями станут всего двое - богатырь и богатырша.

В новом шоу участникам предстоит пройти планку на выживание, осваивать бои с колотушками, тянуть необычную репку, проверить на себе вечный двигатель, играть в богатырские салки, удерживать тяжелые бревна, толкать 250-килограммовую стену и участвовать в других испытаниях в павильоне "Мосфильма".

Среди героев шоу - пилот медицинского вертолета, пожарный-спасатель, коллекционер пауков, чемпион по скоростному поеданию хинкали, обладатель шести мировых рекордов Книги рекордов Гиннесса, чемпионка мира по шахбоксу, звездный телохранитель, участница турниров Арнольда Шварценеггера, хоккеистка, многократная чемпионка в категории фитнес-бикини, цирковой артист, грумер, иллюстратор, исторический реконструктор, будущий режиссер, садовод, банщик и другие.

Кстати

Создатели телепроекта получили тысячи заявок. Очный кастинг проходил на открытии кинопарка "Москино", гости которого на месте могли испытать себя. Потенциальных богатырей и богатырш также ожидала машина весом 36 тонн, которую нужно было тянуть за собой.