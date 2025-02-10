Умер актер из «Доктора Хауса» Брюс Френч

Ушел из жизни Брюс Френч, американский актер театра, кино и ТВ с послужным списком в более чем 150 фильмов и сериалов.

© кадр из сериала «Расследование Джордан»

Артист умер в пятницу в Лос-Анджелесе на 80-м году жизни от осложнений болезни Альцгеймера. Об этом THR рассказала его жена, актриса Эйлин Барнетт. Супруги неоднократно снимались вместе.

Френч родился в 1945 году в Айове в семье гробовщика. Снимался с 1970-х: "Даллас", "Частный детектив Магнум", "Блюз Хилл-стрит", второй "Аэроплан", "Команда "А", "Кристина" Карпентера, "Детективное агентство "Лунный свет", "Беверли-Хиллз 90210", ряд проектов вселенной "Звездного пути", "Доктор Хаус". Последний раз появлялся на экране в 2012-м.