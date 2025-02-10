Звезда «Бригады» Дмитрий Дюжев продолжает творческую деятельность. Чем он занимается сейчас, какие последние новости выходили о нем?

Что Дмитрий Дюжев говорил об исполненной роли Байдена

В августе стало известно, что Дюжев исполнит роль бывшего американского президента Джо Байдена в новом сериале Евгения Невского «Гудбай». По сюжету президент США летит в РФ под прикрытием, чтобы узнать, как на жизни россиян отразилась его санкционная политика. В первый день Джо теряет документы, но зато находит нового друга — настоящего русского патриота, который становится его проводником в российских приключениях и познании той самой загадочной русской души. Байден устраивается работать учителем английского языка в обычную школу и живет в хрущевке. А тем временем агенты ЦРУ увозят в США очень похожего на Байдена российского пенсионера Иваныча.

Дюжев признался, что он не боится возможного ответа американских властей в виде санкций после выхода сериала. По словам артиста, против него уже ввели ограничения Канада и Латвия.

« У м е н я у ж е е с т ь с а н к ц и и о т К а н а д ы и Л а т в и и , е с л и б у д у т е щ е и о т С Ш А д о к у ч и , н у и ч т о ? ! Я н е б о ю с ь » , — р а с с к а з а л Дюжев.

Актер добавил, что как только появилась информация о съемках сериала «Гудбай», на Западе сняли целую программу, посвященную ему, режиссеру и сценаристам. По словам Дюжева, там задавались вопросом, что же это за люди, решившиеся снимать сериал про американскую власть, и что за смельчак согласился на роль Байдена.

Дюжеву пришлось сбрить волосы, чтобы примерить на себя образ американского президента. Звезда «Бригады» признался, что решился на это с трудом, поскольку у него «все в порядке с волосами». Однако Дюжев отметил, что не пожалел о своем решении.

Почему Дмитрия Дюжева разыскивали приставы

24 июля «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Звездач» сообщила, что актера разыскивают приставы. По данным издания, Дюжев оказался в списке должников из-за неоплаченных счетов за газ, электроэнергию и отопление.

Всего артист, по информации «Звездача», задолжал 23 тысячи 89 рублей и 76 копеек. Также журналисты нашли у актера задолженность в размере 21 тысячи 143 рублей и 64 копеек за ЖКХ. Всего сумма долга Дюжева, по данным СМИ, составляет около 44 тысяч рублей.

Чем сейчас занимается Дмитрий Дюжев

В сентябре увидела свет авторская программа Дюжева «Герой по соседству», посвященная добровольцу СВО, федеральному координатору «Молодой Гвардии Единой России» по Приволжскому округу Андрею Шакулову.

Также Дюжев снялся в картине «Алдан». Вместе с ним в якутско-запорожском кино об СВО сыграли Иван Охлобыстин, Джефф Монсон и другие. Это первый межрегиональный проект Запорожья и Якутии. Главы регионов договорились о создании ленты на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Идею картины поддержал лично президент России Владимир Путин.

Несмотря на востребованность в кино, Дюжев продолжает выходить на театральную сцену. Он задействован в спектаклях «Евгений Онегин», «Скамейка», «Нашла коса на камень», «Гусарская баллада», «Свободная любовь» и других.

Что известно о личной жизни Дмитрия Дюжева

В 2003 году Дюжев начал встречаться с солисткой Большого театра Анастасией Меськовой. Роман был непродолжительным, но бурным. Пара даже пробовала пожить вместе, однако в более серьезные отношения это не вылилось.

Дюжев несколько лет счастлив в браке с Татьяной Зайцевой. Пара не только официально зарегистрировала отношения, но и обвенчалась в церкви — на этом настоял сам артист.

Летом 2008 года у Дюжевых родился первенец Иван, а в 2015-м — второй сын, которого назвали Дмитрий.