Артем Дзюба хочет сняться в кино

Артём Дзюба хочет сняться в кино
Футболист Артём Дзюба записал актёрские самопробы в новом выпуске шоу «Дежурный по Кинопоиску». Второй эпизод нового сезона шоу редакции «Кинопоиска», в котором принял участие Артём, уже доступен по подписке Яндекс Плюс.
Дзюба прошёл собеседования на должности фоторедактора, актёра и тренера нейросетей в новом выпуске «Дежурного по Кинопоиску». Спортсмену пришлось доказать, что он отличит Натали Портман от Киры Найтли и Марка Эйдельштейна от Тимоти Шаламе, а также примерить на себя роли Кащея из «Слова пацана» и Максимуса из «Гладиатора». На вопрос ведущего, хотел бы Артём Дзюба сняться в кино, футболист ответил:
«Скорее да, чем нет. Мне кажется, что кому-то это дано с рождения, кому-то даётся постепенно. Но я думаю, что смогу, если буду работать с правильными людьми, которые смогут меня направлять. Я думаю, у меня есть потенциал».
Спортсмен также рассказал, что любит триллеры, детективы и ужасы, часто ходит на страшные квесты, и поделился любимыми фильмами — ими стали российский «Ермак» и зарубежный «Храброе сердце».
В шоу «Дежурный по Кинопоиску», второй сезон которого стартовал 20 января, популярные музыканты, актёры и актрисы, блогеры и спортсмены пытаются устроиться на работу в «Кинопоиск». Героем первого выпуска стал рэпер Sqwoz Bab, а в следующих эпизодах появятся блогер Макс +100500, актёр Евгений Ткачук, актриса Юлия Снигирь и другие российские знаменитости.