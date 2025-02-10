Артем Дзюба хочет сняться в кино

Футболист Артём Дзюба записал актёрские самопробы в новом выпуске шоу «Дежурный по Кинопоиску». Второй эпизод нового сезона шоу редакции «Кинопоиска», в котором принял участие Артём, уже доступен по подписке Яндекс Плюс.

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Дзюба прошёл собеседования на должности фоторедактора, актёра и тренера нейросетей в новом выпуске «Дежурного по Кинопоиску». Спортсмену пришлось доказать, что он отличит Натали Портман от Киры Найтли и Марка Эйдельштейна от Тимоти Шаламе, а также примерить на себя роли Кащея из «Слова пацана» и Максимуса из «Гладиатора». На вопрос ведущего, хотел бы Артём Дзюба сняться в кино, футболист ответил:

« С к о р е е д а , ч е м н е т . М н е к а ж е т с я , ч т о к о м у - т о э т о д а н о с р о ж д е н и я , к о м у - т о д а ё т с я п о с т е п е н н о . Н о я д у м а ю , ч т о с м о г у , е с л и б у д у р а б о т а т ь с п р а в и л ь н ы м и л ю д ь м и , к о т о р ы е с м о г у т м е н я н а п р а в л я т ь . Я д у м а ю , у м е н я е с т ь п о т е н ц и а л » .

Спортсмен также рассказал, что любит триллеры, детективы и ужасы, часто ходит на страшные квесты, и поделился любимыми фильмами — ими стали российский «Ермак» и зарубежный «Храброе сердце».

В шоу «Дежурный по Кинопоиску», второй сезон которого стартовал 20 января, популярные музыканты, актёры и актрисы, блогеры и спортсмены пытаются устроиться на работу в «Кинопоиск». Героем первого выпуска стал рэпер Sqwoz Bab, а в следующих эпизодах появятся блогер Макс +100500, актёр Евгений Ткачук, актриса Юлия Снигирь и другие российские знаменитости.