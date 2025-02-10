Возвращение в «Букины», личная жизнь: как живет актер Павел Савинков

Актер Павел Савинков активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, появится ли в продолжении «Букиных»?

© globallookpress

Что известно о карьере и личной жизни Савинкова

Павел Савинков родился 29 ноября 1981 года в городе Красногорске Московской области. Окончил ВГИК.

Савинков прославился благодаря роли Анатолия Полено в комедийном сериале «Счастливы вместе». Помимо этого, он снимался в картинах «Предчувствие», «Король Лир», «Женщины на грани», «Тест на любовь», «Мамочки», «Петух», «Осиное гнездо», «Сердечных дел мастера», «Дети ветра», «Загадка Эйнштейна», «Папа и Катя», «Загадка Римана» и других. Всего в его фильмографии более 40 работ.

Актер женат на коллеге Александре Стрельциной. В 2016 году у супругов родилась дочь Серафима.

« М о я ж е н а т о ж е а к т р и с а , и д а , у н а с и в п р о ф е с с и о н а л ь н о й с ф е р е т о ж е в з а и м о п о н и м а н и е . М ы с н е й о д и н а к о в о о т н о с и м с я к р а б о т е . И а к т е р с к у ю п р о ф е с с и ю с ч и т а е м и м е н н о п р о ф е с с и е й , а н е п р и з в а н и е м . А а к т е р с к у ю и г р у — н е с в я щ е н н о д е й с т в и е м , а р а б о т о й ( д а п р о с т и т м е н я Щ е п к и н ) » , — д е л и л с я Савинков.

В одном из интервью артист признался, что у него также есть сын.

« Я в о о б щ е л ю б л ю д е т е й ! А с в о и х о с о б е н н о ! М н е о ч е н ь н р а в и т с я п р о в о д и т ь с н и м и в р е м я ! К а к о н и в е д у т с е б я , ч т о г о в о р я т — э т о ч т о - т о у д и в и т е л ь н о е ! » — р а с с к а з а л о н .

Появится ли Савинков в продолжении «Букиных»

В 2023 году на канале ТНТ вышло продолжение сериала «Счастливы вместе» , получившее название «Букины». Главные роли в проекте исполнили Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Реализацией сериала занимались братья Андреасян.

Павел Савинков и его экранная супруга Юлия Захарова (Елена Полено) в проекте участия не приняли. У Букиных в фильме появились новые соседи в исполнении Максима Лагашкина и Екатерины Стуловой.

Захарова рассказывала, что ей не звонили и не предлагали принять участие в картине, а Савинков заявлял, что у них с экс-партнершей плохие отношения, между ними произошла ссора и они оба не получали предложения сняться в продолжении ситкома.

« Я н е р а с с т р о и л с я , м н е к а ж е т с я , э т о е с т е с т в е н н ы й х о д с о б ы т и й . Э т о н о р м а л ь н а я р а б о т а , п р е д л о ж е н и е п о с т у п а е т — т ы е г о р а с с м а т р и в а е ш ь , п р и н и м а е ш ь . Е с л и н е п о с т у п а е т , с о о т в е т с т в е н н о , н е р а с с м а т р и в а е ш ь . В с е е с т е с т в е н н о , в с е н о р м а л ь н о . Я д у м а ю , ч т о э т о , с к о р е е в с е г о , с ц е н а р н а я и д е я , с ц е н а р н ы й х о д . Н а в е р н о е , к а к и е - т о б ы л и а р г у м е н т ы в п о л ь з у э т о г о . В э т о м с м ы с л е , я д у м а ю , м о ж н о д о в е р я т ь и с ц е н а р и с т а м , и п р о д ю с е р а м . Э т о н е п р о с т о т а к б ы л о : " Д а в а й т е н е п о з о в е м " . Я д у м а ю , в э т о м б ы л а к а к а я - т о м ы с л ь » , — г о в о р и л о н « Г а з е т е . R u » .

Однако недавно в Сети появились кадры со съемок второго сезона «Букиных», на которых Савинков появился в непривычном образе — с длинной бородой. Известно, что по сюжету Букины во втором сезоне вернутся в свою двухкомнатную квартиру, где по соседству их будет ждать Толик Полено. Выход сериала запланирован на 2025 год.

Чем сейчас занимается Савинков

Павел Савинков продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Примадонны», «Мужчина на все руки» и «СуперStars».

В 2024 году актер снялся в картинах «Многодетство», «Бедные смеются, богатые плачут» и «Точка ноль». В скором времени также должен выйти сериал «Олдскул» с его участием.