Возвращение в «Букины», личная жизнь: как живет актер Павел Савинков

Возвращение в «Букины» и ссора с Захаровой: как живет актер Павел Савинков
Актер Павел Савинков активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, появится ли в продолжении «Букиных»?
Что известно о карьере и личной жизни Савинкова
Павел Савинков родился 29 ноября 1981 года в городе Красногорске Московской области. Окончил ВГИК.
Савинков прославился благодаря роли Анатолия Полено в комедийном сериале «Счастливы вместе». Помимо этого, он снимался в картинах «Предчувствие», «Король Лир», «Женщины на грани», «Тест на любовь», «Мамочки», «Петух», «Осиное гнездо», «Сердечных дел мастера», «Дети ветра», «Загадка Эйнштейна», «Папа и Катя», «Загадка Римана» и других. Всего в его фильмографии более 40 работ.
Актер женат на коллеге Александре Стрельциной. В 2016 году у супругов родилась дочь Серафима.
«Моя жена тоже актриса, и да, у нас и в профессиональной сфере тоже взаимопонимание. Мы с ней одинаково относимся к работе. И актерскую профессию считаем именно профессией, а не призванием. А актерскую игру — не священнодействием, а работой (да простит меня Щепкин)», — делился Савинков.
В одном из интервью артист признался, что у него также есть сын.
«Я вообще люблю детей! А своих особенно! Мне очень нравится проводить с ними время! Как они ведут себя, что говорят — это что-то удивительное!» — рассказал он.
Появится ли Савинков в продолжении «Букиных»
В 2023 году на канале ТНТ вышло продолжение сериала «Счастливы вместе» , получившее название «Букины». Главные роли в проекте исполнили Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Реализацией сериала занимались братья Андреасян.
Павел Савинков и его экранная супруга Юлия Захарова (Елена Полено) в проекте участия не приняли. У Букиных в фильме появились новые соседи в исполнении Максима Лагашкина и Екатерины Стуловой.
Захарова рассказывала, что ей не звонили и не предлагали принять участие в картине, а Савинков заявлял, что у них с экс-партнершей плохие отношения, между ними произошла ссора и они оба не получали предложения сняться в продолжении ситкома.
«Я не расстроился, мне кажется, это естественный ход событий. Это нормальная работа, предложение поступает — ты его рассматриваешь, принимаешь. Если не поступает, соответственно, не рассматриваешь. Все естественно, все нормально. Я думаю, что это, скорее всего, сценарная идея, сценарный ход. Наверное, какие-то были аргументы в пользу этого. В этом смысле, я думаю, можно доверять и сценаристам, и продюсерам. Это не просто так было: "Давайте не позовем". Я думаю, в этом была какая-то мысль», — говорил он «Газете.Ru».
Однако недавно в Сети появились кадры со съемок второго сезона «Букиных», на которых Савинков появился в непривычном образе — с длинной бородой. Известно, что по сюжету Букины во втором сезоне вернутся в свою двухкомнатную квартиру, где по соседству их будет ждать Толик Полено. Выход сериала запланирован на 2025 год.
Чем сейчас занимается Савинков
Павел Савинков продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Примадонны», «Мужчина на все руки» и «СуперStars».
В 2024 году актер снялся в картинах «Многодетство», «Бедные смеются, богатые плачут» и «Точка ноль». В скором времени также должен выйти сериал «Олдскул» с его участием.