Ургант, связь с Пригожиным, новые фильмы: куда пропал Кирилл Полухин

Ургант, связь с Пригожиным, новые фильмы: куда пропал актер Кирилл Полухин
Актер Кирилл Полухин продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, как связан с Евгением Пригожиным?
Чем известен Полухин
Кирилл Полухин родился 3 мая 1968 года в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (сейчас — Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии). Учился вместе с телеведущим Иваном Ургантом, с которым его связывали дружеские отношения.
«Шутки он выдавал наотмашь. За словом в карман не лез. Но и никогда не оскорблял своей остротой человека. Остроумие — это конек Вани Урганта. Да у него вся семья такая, что дед, что бабушка, что отец — с прекрасным чувством юмора. Сейчас он уже матерый шутник. Прошел такую школу на разных каналах. А когда мы учились, он еще просто барменом работал. Потом вырос до ведущего в ночном клубе. И затем пошло», — вспоминал он в беседе с «Известиями».
Артист снимался в картинах «Охота на Золушку», «Тайны следствия», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей — 5», «Шахматист», «Настоящие», «Страсти по Чапаю», «Майор», «Дурак», «Русский характер», «Метод», «Черная кошка», «Реализация», «Балканский рубеж», «Шугалей», «Шугалей-2», «Шугалей-3», «Модный синдикат», «Замерзшие» и других.
Всего в его фильмографии более 150 работ.
Что известно о личной жизни Полухина
Кирилл Полухин женат на коллеге Светлане Строговой. Пара познакомилась во время учебы в институте.
У супругов есть сын Иннокентий, он работает в рекламном бизнесе.
«По нашим стопам не пошел. Я не настаивал, он не хотел. Это его жизнь. Его право на выбор. Я и в голове не держал, что его надо убеждать в чем-то. Наша профессия сложная, непонятно, повезет тебе или не повезет. Сможешь или нет. Зачем портить сыну жизнь? Он взрослый человек уже. И сам вправе выбирать то, чем будет заниматься», — рассказывал артист WomanHit.
Как Полухин связан с Пригожиным
Кирилл Полухин сыграл главную роль в трех частях фильма «Шугалей», которые продюсировал бизнесмен Евгений Пригожин. Их сюжет основан на реальных событиях: он рассказывает о российских социологах, об их похищении и последующем освобождении в Ливии.
После выхода картины «16-й», которую назвали «исповедью» Пригожина, Полухин заявлял, что необходимо снимать больше подобных проектов.
«Потому что родину надо любить, я люблю, я принимаю в таком кино участие, всем советую смотреть такие фильмы, потому что такое впечатление, что сейчас стало стыдно сниматься в патриотических фильмах. Это как-то не по-русски», — комментировал актер.
Чем сейчас занимается Полухин
Кирилл Полухин продолжает творческую деятельность.
В 2024 году он снялся в картинах «20/22», «Молодежка. Новая смена», «Комбинация», «Кто быстрее?», «Точка опоры», «Джекпот» и «Лихие». В скором времени также должны выйти ленты «Доктор Вера», «Чужой район 4» и «Кулачный» с его участием.