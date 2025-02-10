Ургант, связь с Пригожиным, новые фильмы: куда пропал Кирилл Полухин

Актер Кирилл Полухин продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, как связан с Евгением Пригожиным?

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Чем известен Полухин

Кирилл Полухин родился 3 мая 1968 года в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (сейчас — Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии). Учился вместе с телеведущим Иваном Ургантом, с которым его связывали дружеские отношения.

« Ш у т к и о н в ы д а в а л н а о т м а ш ь . З а с л о в о м в к а р м а н н е л е з . Н о и н и к о г д а н е о с к о р б л я л с в о е й о с т р о т о й ч е л о в е к а . О с т р о у м и е — э т о к о н е к В а н и У р г а н т а . Д а у н е г о в с я с е м ь я т а к а я , ч т о д е д , ч т о б а б у ш к а , ч т о о т е ц — с п р е к р а с н ы м ч у в с т в о м ю м о р а . С е й ч а с о н у ж е м а т е р ы й ш у т н и к . П р о ш е л т а к у ю ш к о л у н а р а з н ы х к а н а л а х . А к о г д а м ы у ч и л и с ь , о н е щ е п р о с т о б а р м е н о м р а б о т а л . П о т о м в ы р о с д о в е д у щ е г о в н о ч н о м к л у б е . И з а т е м п о ш л о » , — в с п о м и н а л о н в б е с е д е с « И з в е с т и я м и » .

Артист снимался в картинах «Охота на Золушку», «Тайны следствия», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей — 5», «Шахматист», «Настоящие», «Страсти по Чапаю», «Майор», «Дурак», «Русский характер», «Метод», «Черная кошка», «Реализация», «Балканский рубеж», «Шугалей», «Шугалей-2», «Шугалей-3», «Модный синдикат», «Замерзшие» и других.

Всего в его фильмографии более 150 работ.

Что известно о личной жизни Полухина

Кирилл Полухин женат на коллеге Светлане Строговой. Пара познакомилась во время учебы в институте.

У супругов есть сын Иннокентий, он работает в рекламном бизнесе.

« П о н а ш и м с т о п а м н е п о ш е л . Я н е н а с т а и в а л , о н н е х о т е л . Э т о е г о ж и з н ь . Е г о п р а в о н а в ы б о р . Я и в г о л о в е н е д е р ж а л , ч т о е г о н а д о у б е ж д а т ь в ч е м - т о . Н а ш а п р о ф е с с и я с л о ж н а я , н е п о н я т н о , п о в е з е т т е б е и л и н е п о в е з е т . С м о ж е ш ь и л и н е т . З а ч е м п о р т и т ь с ы н у ж и з н ь ? О н в з р о с л ы й ч е л о в е к у ж е . И с а м в п р а в е в ы б и р а т ь т о , ч е м б у д е т з а н и м а т ь с я » , — р а с с к а з ы в а л а р т и с т W o m a n H i t .

Как Полухин связан с Пригожиным

Кирилл Полухин сыграл главную роль в трех частях фильма «Шугалей», которые продюсировал бизнесмен Евгений Пригожин. Их сюжет основан на реальных событиях: он рассказывает о российских социологах, об их похищении и последующем освобождении в Ливии.

После выхода картины «16-й», которую назвали «исповедью» Пригожина, Полухин заявлял, что необходимо снимать больше подобных проектов.

« П о т о м у ч т о р о д и н у н а д о л ю б и т ь , я л ю б л ю , я п р и н и м а ю в т а к о м к и н о у ч а с т и е , в с е м с о в е т у ю с м о т р е т ь т а к и е ф и л ь м ы , п о т о м у ч т о т а к о е в п е ч а т л е н и е , ч т о с е й ч а с с т а л о с т ы д н о с н и м а т ь с я в п а т р и о т и ч е с к и х ф и л ь м а х . Э т о к а к - т о н е п о - р у с с к и » , — к о м м е н т и р о в а л а к т е р .

Чем сейчас занимается Полухин

Кирилл Полухин продолжает творческую деятельность.

В 2024 году он снялся в картинах «20/22», «Молодежка. Новая смена», «Комбинация», «Кто быстрее?», «Точка опоры», «Джекпот» и «Лихие». В скором времени также должны выйти ленты «Доктор Вера», «Чужой район 4» и «Кулачный» с его участием.