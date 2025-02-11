Актриса Дейзи Ридли ответила, готова ли сыграть в фильмах Marvel или DC

Актриса Дейзи Ридли, известная по роли Рэй Скайуокер в «Звёздных войнах», рассказала, что открыта к присоединению к киновселенной Marvel или к киновселенной DC. Актрисе было бы интересно попробовать себя в новых образах.

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Ридли отметила, что она фанатка сериала «Пингвин» и очень любит ленты про Бэтмена. По словам актрисы, если с ней свяжутся, она с радостью примет участие в проекте.

Е с л и о н и п о з в о н я т , т о о б я з а т е л ь н о . Я о ч е н ь л ю б л ю « Б э т м е н а » , л ю б л ю « П и н г в и н а » . Я ф а н а т к а с а м ы х р а з н ы х ф и л ь м о в . И о с у п е р г е р о я х в т о м ч и с л е . Д а , я о т к р ы т а д л я в с е г о э т о г о .

О своих любимых персонажах Дейзи не рассказала. Впрочем, пока фанаты могут подбирать, кого из персонажей актриса бы лучше всего воплотила.