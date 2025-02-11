Приглашение P. Diddy и брак с актрисой: как живет актер Максим Лагашкин

Актер Максим Лагашкин обрел популярность благодаря съемкам в лентах «Жуки», «Аритмия», «Шторм». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, что он говорил о спецоперации?

Чем известен Лагашкин

Максим Лагашкин родился 13 октября 1976 года в Новокуйбышевске Самарской области. С трех до шести лет жил с родителями в Эфиопии.

« П а п а р а б о т а л н а н е ф т е п е р е р а б а т ы в а ю щ е м з а в о д е в Н о в о к у й б ы ш е в с к е , в Э ф и о п и ю и х о т п р а в и л и п о о б м е н у о п ы т о м . О д н о и з с а м ы х я р к и х в п е ч а т л е н и й — к а к я п о п а л в м е с т н у ю б о л ь н и ц у , у м е н я т о г д а о д н о в р е м е н н о ж и в о т и з у б з а б о л е л и . О н а в ы г л я д е л а к а к с а м ы й д л и н н ы й п е р е х о д в м е т р о , и э т о т к о р и д о р б ы л з а п о л н е н л ю д ь м и и ж и в о т н ы м и » , — р а с с к а з ы в а л о н .

После окончания школы Лагашкин поступил в Самарский государственный институт культуры, но на первом курсе обучения перевелся в ГИТИС. Получив диплом, был принят на службу в Театр имени Вл. Маяковского.

Актер дебютировал на экране в 1997 году в фильме «День полнолуния». В 2000 году вместе с актером Александром Робаком Лагашкин открыл киностудию «Синемафор» и начал продюсировать сериалы, в частности те, в которых снимался. Всего в его фильмографии около 180 работ, включая ленты «Каменская», «Марш Турецкого», «Живой», «Остров ненужных людей», «Аритмия», «Большая игра», «Шторм», «Галя, у нас отмена», «Жуки», «Бедный олигарх», «Иван Васильевич меняет все!» и другие.

Что известно о личной жизни Лагашкина

Максим Лагашкин состоит в браке с актрисой Екатериной Стуловой. Они познакомились во время учебы в театральном институте, а в 1996 году обвенчались.

« П о с к о л ь к у н а м с К а т е й н е н р а в и л а с ь и д е я з а г с а с о ш т а м п о м в п а с п о р т е , м ы р е ш и л и о с в я т и т ь н а ш с о ю з в ц е р к в и . В о м н о г и х х р а м а х н а м о т к а з ы в а л и , п о с к о л ь к у б р а к н е б ы л з а р е г и с т р и р о в а н . Н о н а ш е л с я в с е - т а к и д о б р ы й б а т ю ш к а . М е ж д у э к з а м е н о м п о п р о г о н у с ц е н ы р е ч и и а к т е р с к о м у м а с т е р с т в у м ы б ы с т р о с б е г а л и в ц е р к о в ь » , — п о д е л и л с я Лагашкин.

Супруги официально узаконили отношения после рождения первенца. В 1999 году у пары родился сын Савва, а в 2013 году на свет появился второй сын Лука. Старший наследник пошел по стопам родителей и окончил актерский факультет лондонского вуза.

Что Лагашкина связывает с рэпером P. Diddy

Максим Лагашкин после того, как американского рэпера P. Diddy обвинили в шантаже, насилии и торговле людьми, рассказал Telegram-каналу SHOT, что мог попасть на одну из его скандальных вечеринок.

По словам актера, во время съемок фильма «Ненасытные» в Сен-Тропе он и Александр Робак заметили с яхты тонущую лодку, на которой находился рэпер со своими друзьями.

« А к т е р ы с п а с л и и х и п у с т и л и к с е б е н а с у д н о . А м е р и к а н ц ы п р о в е л и н а я х т е р о с с и я н о к о л о д в у х ч а с о в , п о с л е ч е г о D i d d y п р и г л а с и л с в о и х с п а с и т е л е й к с е б е н а т у с о в к у в к а ч е с т в е б л а г о д а р н о с т и , н о т е м , к а к о к а з а л о с ь к с ч а с т ь ю , н е у д а л о с ь е е п о с е т и т ь » , — о т м е т и л S H O T .

Чем сейчас занимается Лагашкин

Максим Лагашкин в 48 лет продолжает творческую деятельность. На 2025 год с ним запланированы премьеры картин «Беспринципные. Непреклонный возраст», «Ищейка-8», «Они существуют», «ОПГ», «Плагиатор», «Семейный призрак» и других.

« Я д о р о г о й а р т и с т » , — п р и з н а л с я Лагашкин в подкасте Натальи Гнеушевой.

Свое мнение о проведении спецоперации актер не высказывал.