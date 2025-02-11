Приглашение P. Diddy и брак с актрисой: как живет актер Максим Лагашкин

Приглашение P. Diddy, мнение об СВО, сын: как живет актер Максим Лагашкин
Актер Максим Лагашкин обрел популярность благодаря съемкам в лентах «Жуки», «Аритмия», «Шторм». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, что он говорил о спецоперации?
Чем известен Лагашкин
Максим Лагашкин родился 13 октября 1976 года в Новокуйбышевске Самарской области. С трех до шести лет жил с родителями в Эфиопии.
«Папа работал на нефтеперерабатывающем заводе в Новокуйбышевске, в Эфиопию их отправили по обмену опытом. Одно из самых ярких впечатлений — как я попал в местную больницу, у меня тогда одновременно живот и зуб заболели. Она выглядела как самый длинный переход в метро, и этот коридор был заполнен людьми и животными», — рассказывал он.
После окончания школы Лагашкин поступил в Самарский государственный институт культуры, но на первом курсе обучения перевелся в ГИТИС. Получив диплом, был принят на службу в Театр имени Вл. Маяковского.
Актер дебютировал на экране в 1997 году в фильме «День полнолуния». В 2000 году вместе с актером Александром Робаком Лагашкин открыл киностудию «Синемафор» и начал продюсировать сериалы, в частности те, в которых снимался. Всего в его фильмографии около 180 работ, включая ленты «Каменская», «Марш Турецкого», «Живой», «Остров ненужных людей», «Аритмия», «Большая игра», «Шторм», «Галя, у нас отмена», «Жуки», «Бедный олигарх», «Иван Васильевич меняет все!» и другие.
Что известно о личной жизни Лагашкина
Максим Лагашкин состоит в браке с актрисой Екатериной Стуловой. Они познакомились во время учебы в театральном институте, а в 1996 году обвенчались.
«Поскольку нам с Катей не нравилась идея загса со штампом в паспорте, мы решили освятить наш союз в церкви. Во многих храмах нам отказывали, поскольку брак не был зарегистрирован. Но нашелся все-таки добрый батюшка. Между экзаменом по прогону сцены речи и актерскому мастерству мы быстро сбегали в церковь», — поделился Лагашкин.
Супруги официально узаконили отношения после рождения первенца. В 1999 году у пары родился сын Савва, а в 2013 году на свет появился второй сын Лука. Старший наследник пошел по стопам родителей и окончил актерский факультет лондонского вуза.
Что Лагашкина связывает с рэпером P. Diddy
Максим Лагашкин после того, как американского рэпера P. Diddy обвинили в шантаже, насилии и торговле людьми, рассказал Telegram-каналу SHOT, что мог попасть на одну из его скандальных вечеринок.
По словам актера, во время съемок фильма «Ненасытные» в Сен-Тропе он и Александр Робак заметили с яхты тонущую лодку, на которой находился рэпер со своими друзьями.
«Актеры спасли их и пустили к себе на судно. Американцы провели на яхте россиян около двух часов, после чего Diddy пригласил своих спасителей к себе на тусовку в качестве благодарности, но тем, как оказалось к счастью, не удалось ее посетить», — отметил SHOT.
Чем сейчас занимается Лагашкин
Максим Лагашкин в 48 лет продолжает творческую деятельность. На 2025 год с ним запланированы премьеры картин «Беспринципные. Непреклонный возраст», «Ищейка-8», «Они существуют», «ОПГ», «Плагиатор», «Семейный призрак» и других.
«Я дорогой артист», — признался Лагашкин в подкасте Натальи Гнеушевой.
Свое мнение о проведении спецоперации актер не высказывал.