Приглашение P. Diddy, мнение об СВО, сын: как живет актер Максим Лагашкин

Актер Максим Лагашкин обрел популярность благодаря съемкам в лентах «Жуки», «Аритмия», «Шторм». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, что он говорил о спецоперации?

Приглашение P. Diddy и брак с актрисой: как живет актер Максим Лагашкин
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Чем известен Лагашкин

Максим Лагашкин родился 13 октября 1976 года в Новокуйбышевске Самарской области. С трех до шести лет жил с родителями в Эфиопии.

«Папа работал на нефтеперерабатывающем заводе в Новокуйбышевске, в Эфиопию их отправили по обмену опытом. Одно из самых ярких впечатлений как я попал в местную больницу, у меня тогда одновременно живот и зуб заболели. Она выглядела как самый длинный переход в метро, и этот коридор был заполнен людьми и животными», рассказывал он.

После окончания школы Лагашкин поступил в Самарский государственный институт культуры, но на первом курсе обучения перевелся в ГИТИС. Получив диплом, был принят на службу в Театр имени Вл. Маяковского.

Актер дебютировал на экране в 1997 году в фильме «День полнолуния». В 2000 году вместе с актером Александром Робаком Лагашкин открыл киностудию «Синемафор» и начал продюсировать сериалы, в частности те, в которых снимался. Всего в его фильмографии около 180 работ, включая ленты «Каменская», «Марш Турецкого», «Живой», «Остров ненужных людей», «Аритмия», «Большая игра», «Шторм», «Галя, у нас отмена», «Жуки», «Бедный олигарх», «Иван Васильевич меняет все!» и другие.

Что известно о личной жизни Лагашкина

Максим Лагашкин состоит в браке с актрисой Екатериной Стуловой. Они познакомились во время учебы в театральном институте, а в 1996 году обвенчались.

«Поскольку нам с Катей не нравилась идея загса со штампом в паспорте, мы решили освятить наш союз в церкви. Во многих храмах нам отказывали, поскольку брак не был зарегистрирован. Но нашелся все-таки добрый батюшка. Между экзаменом по прогону сцены речи и актерскому мастерству мы быстро сбегали в церковь», поделился Лагашкин.

Супруги официально узаконили отношения после рождения первенца. В 1999 году у пары родился сын Савва, а в 2013 году на свет появился второй сын Лука. Старший наследник пошел по стопам родителей и окончил актерский факультет лондонского вуза.

Что Лагашкина связывает с рэпером P. Diddy

Максим Лагашкин после того, как американского рэпера P. Diddy обвинили в шантаже, насилии и торговле людьми, рассказал Telegram-каналу SHOT, что мог попасть на одну из его скандальных вечеринок.

По словам актера, во время съемок фильма «Ненасытные» в Сен-Тропе он и Александр Робак заметили с яхты тонущую лодку, на которой находился рэпер со своими друзьями.

«Актеры спасли их и пустили к себе на судно. Американцы провели на яхте россиян около двух часов, после чего Diddy пригласил своих спасителей к себе на тусовку в качестве благодарности, но тем, как оказалось к счастью, не удалось ее посетить», отметил SHOT.

Чем сейчас занимается Лагашкин

Максим Лагашкин в 48 лет продолжает творческую деятельность. На 2025 год с ним запланированы премьеры картин «Беспринципные. Непреклонный возраст», «Ищейка-8», «Они существуют», «ОПГ», «Плагиатор», «Семейный призрак» и других.

«Я дорогой артист», признался Лагашкин в подкасте Натальи Гнеушевой.

Свое мнение о проведении спецоперации актер не высказывал.

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